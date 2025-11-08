Acidente grave na GO-330 deixa uma pessoa morta e quatro feridas

Caso ocorreu na manhã deste sábado (08), no trecho da rodovia entre os municípios de Catalão e Ipameri

Paulo Roberto Belém - 08 de novembro de 2025

Vectra e Virtus ficaram bastante avariados. (Foto: Reprodução)

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos na manhã deste sábado (08), vitimou fatalmente uma pessoa e deixou outras quatro feridas. O choque foi na GO-330, entre Catalão e Ipameri, no Sudeste Goiano.

O Portal 6 apurou que a batida gravíssima ocorreu no km 66 da rodovia, com um Volkswagen Virtus sendo surpreendido em cheio por um Chevrolet Vectra que teria invadido a pista ao efetuar uma ultrapassagem.

Fotos as quais a reportagem teve acesso indicam que a pista não está em boas condições e não há sinalização de proibição da manobra realizada pelo condutor do carro que teria provocado a colisão frontal.

Este ficou no meio da pista, enquanto o Virtus saiu. Ambos ficaram bastante avariados, com o Volkswagen mais, por ter invadido uma região de vegetação às margens da rodovia.

Quem deu atenção à ocorrência foram as equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (SAMU) de Catalão.

Não há informação sobre qual veículo a vítima fatal ocupava, nem sobre o estado de saúde dos demais que se feriram. Eles foram encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Catalão, local onde foi constatado o óbito da vítima fatal.

