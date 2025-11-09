Jovem gera polêmica após vídeo criticando características de Anápolis: “é um saco”

Opinião sobre a cidade foi publicada no TikTok que ela anuncia postar "humor duvidoso e vídeos de maquiagem"

Paulo Roberto Belém - 09 de novembro de 2025

Jovem usou o TikTok para expressar o que pensa sobre a cidade. (Foto: Captura: TikTok)

Uma jovem usou o TikTok para revelar o que pensa sobre Anápolis, local em que vive. Entretanto, ela causou polêmica pelo que disse, porque expôs situações negativas que passa na cidade, na opinião dela.

Fazendo referência a um influenciador que deixou a cidade, a criticando, Scarlett – @scarlettsoulcharo citou, primeiramente, que na cidade se gasta muito para curtir um rolê local.

“Eu já cheguei a pagar mais de R$ 50 de Uber dentro da minha cidade, só que tipo assim, com R$ 50 eu consigo ir para Goiânia e curtir em Goiânia”, disparou, considerando o valor caro para se deslocar.

Em seguida, ela parte para a vida social anapolina. “Ao mesmo tempo que Anápolis tem tudo, Anápolis não tem nada”, pontuou, explicando que a ideia vale para quem não é da cidade.

“Você vai encontrar barzinho, restaurante, shopping, cinema. Só que não tem nada porque a gente que mora aqui já conhece tudo. Então, assim, não tem nada legal para fazer”, comentou.

Isso, segundo ela, provoca um “êxodo social”. “Daí, as pessoas preferem sair daqui de Anápolis e ir para outras cidades vizinhas, principalmente Goiânia, para curtir um rolê”, entende.

Scarlett volta a mencionar o influenciador que deixou a cidade dizendo que era “de gente feia, gente fedida, gente fofoqueira” e que foi repreendido.

Entretanto, ela disse no vídeo que, simplesmente, ele só falou a verdade. “O público dessa cidade é muito problemático”, considera.

Ao final, ela volta a sugerir que Anápolis seria interessante para quem não é do município. “Se você não mora aqui, eu acredito que se você vier e passear, você vai gostar”, entende. Por outro lado, ela tem outra visão do pensam os que moram na cidade. “É um saco”, disse.

A jovem arremata anunciando uma eventual partida da cidade. “Inclusive, na primeira oportunidade que eu tiver, meu amor, eu vou embora daqui e vou fazer um vídeo acabando com todo mundo. É isso”, se despede, sem se importar com uma eventual polêmica.

Assista à opinião da jovem:

