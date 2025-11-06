O valor que um motorista de aplicativo está recebendo trabalhando até 6 horas por dia
Os ganhos podem variar, mas com planejamento e estratégia, é possível obter um bom retorno, mesmo trabalhando apenas meio turno
Ser motorista de aplicativo tem se tornado uma das formas mais populares de conquistar uma renda extra ou até mesmo de garantir o sustento principal.
A flexibilidade de horários, a ausência de chefes e a possibilidade de ganhos diários atraem milhares de pessoas em todo o Brasil.
Mas afinal, quanto realmente ganha um motorista de aplicativo que trabalha até 6 horas por dia? A resposta pode surpreender.
O valor que um motorista de aplicativo está recebendo trabalhando até 6 horas por dia
De acordo com estimativas recentes divulgadas pela própria Uber, os ganhos variam conforme o tempo dedicado e a região de atuação.
Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, os motoristas que trabalham cerca de 30 horas semanais — o que equivale a aproximadamente 5 horas por dia, em uma escala de seis dias por semana — estão recebendo em torno de R$ 1.047 por semana.
Se esse ritmo for mantido durante um mês, o motorista de aplicativo pode faturar algo entre R$ 4.000 e R$ 4.200 brutos.
É importante lembrar que esse valor não considera os custos com combustível, manutenção, limpeza e eventuais taxas.
Ainda assim, trata-se de uma renda significativa, especialmente para quem busca flexibilidade.
Veja outras projeções de ganhos semanais com base no tempo de trabalho:
-
10 horas semanais – R$ 327;
-
20 horas semanais – R$ 689;
-
35 horas semanais – R$ 1.233;
-
50 horas semanais – R$ 1.776.
Esses números mostram que, quanto mais tempo o motorista de aplicativo dedica à plataforma, maior tende a ser o retorno financeiro — embora seja essencial equilibrar tempo, gastos e descanso.
Dicas para aumentar seus ganhos
Mesmo com uma rotina de até 6 horas por dia, é possível otimizar os lucros.
A própria Uber oferece ferramentas e orientações para que os motoristas aproveitem melhor o tempo de trabalho.
1. Use o app para se planejar
O aplicativo fornece informações em tempo real sobre os horários de pico, as regiões mais movimentadas e as tendências de demanda.
Assim, o motorista pode se posicionar estrategicamente para aumentar as chances de receber corridas mais rentáveis.
2. Alterne entre viagens e entregas
Alternar entre Uber e Uber Eats é uma ótima estratégia para garantir mais solicitações, especialmente durante os horários de refeição.
Essa flexibilidade pode fazer diferença nos ganhos diários e ajudar a evitar períodos ociosos.
3. Ofereça um bom atendimento
A satisfação do passageiro também influencia os resultados.
Além das avaliações positivas, há a possibilidade de receber valores extras após as viagens.
Esses bônus são repassados integralmente ao motorista, aumentando sua renda de forma direta.
Vale a pena ser motorista de aplicativo?
Para quem busca autonomia e quer controlar o próprio tempo, ser motorista de aplicativo continua sendo uma alternativa interessante.
Os ganhos podem variar, mas com planejamento e estratégia, é possível obter um bom retorno, mesmo trabalhando apenas meio turno.
A chave está em se organizar, conhecer bem a região e aproveitar os recursos oferecidos pelo aplicativo.
Dessa forma, o trabalho se torna mais eficiente e rentável.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!