O valor que um motorista de aplicativo está recebendo trabalhando até 6 horas por dia

Os ganhos podem variar, mas com planejamento e estratégia, é possível obter um bom retorno, mesmo trabalhando apenas meio turno

Pedro Ribeiro - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Ser motorista de aplicativo tem se tornado uma das formas mais populares de conquistar uma renda extra ou até mesmo de garantir o sustento principal.

A flexibilidade de horários, a ausência de chefes e a possibilidade de ganhos diários atraem milhares de pessoas em todo o Brasil.

Mas afinal, quanto realmente ganha um motorista de aplicativo que trabalha até 6 horas por dia? A resposta pode surpreender.

O valor que um motorista de aplicativo está recebendo trabalhando até 6 horas por dia

De acordo com estimativas recentes divulgadas pela própria Uber, os ganhos variam conforme o tempo dedicado e a região de atuação.

Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, os motoristas que trabalham cerca de 30 horas semanais — o que equivale a aproximadamente 5 horas por dia, em uma escala de seis dias por semana — estão recebendo em torno de R$ 1.047 por semana.

Se esse ritmo for mantido durante um mês, o motorista de aplicativo pode faturar algo entre R$ 4.000 e R$ 4.200 brutos.

É importante lembrar que esse valor não considera os custos com combustível, manutenção, limpeza e eventuais taxas.

Ainda assim, trata-se de uma renda significativa, especialmente para quem busca flexibilidade.

Veja outras projeções de ganhos semanais com base no tempo de trabalho:

10 horas semanais – R$ 327;

20 horas semanais – R$ 689;

35 horas semanais – R$ 1.233;

50 horas semanais – R$ 1.776.

Esses números mostram que, quanto mais tempo o motorista de aplicativo dedica à plataforma, maior tende a ser o retorno financeiro — embora seja essencial equilibrar tempo, gastos e descanso.

Dicas para aumentar seus ganhos

Mesmo com uma rotina de até 6 horas por dia, é possível otimizar os lucros.

A própria Uber oferece ferramentas e orientações para que os motoristas aproveitem melhor o tempo de trabalho.

1. Use o app para se planejar

O aplicativo fornece informações em tempo real sobre os horários de pico, as regiões mais movimentadas e as tendências de demanda.

Assim, o motorista pode se posicionar estrategicamente para aumentar as chances de receber corridas mais rentáveis.

2. Alterne entre viagens e entregas

Alternar entre Uber e Uber Eats é uma ótima estratégia para garantir mais solicitações, especialmente durante os horários de refeição.

Essa flexibilidade pode fazer diferença nos ganhos diários e ajudar a evitar períodos ociosos.

3. Ofereça um bom atendimento

A satisfação do passageiro também influencia os resultados.

Além das avaliações positivas, há a possibilidade de receber valores extras após as viagens.

Esses bônus são repassados integralmente ao motorista, aumentando sua renda de forma direta.

Vale a pena ser motorista de aplicativo?

Para quem busca autonomia e quer controlar o próprio tempo, ser motorista de aplicativo continua sendo uma alternativa interessante.

Os ganhos podem variar, mas com planejamento e estratégia, é possível obter um bom retorno, mesmo trabalhando apenas meio turno.

A chave está em se organizar, conhecer bem a região e aproveitar os recursos oferecidos pelo aplicativo.

Dessa forma, o trabalho se torna mais eficiente e rentável.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!