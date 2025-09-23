Motorista de aplicativo e passageira ficam sem acreditar em quem entrou de surpresa no carro

Viagem tranquila é interrompida por aparição surpreendente que diverte motorista e acompanhante

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O que era para ser uma simples corrida comum com um motorista por aplicativo em uma rua movimentada em plena luz do dia acabou ganhando contornos de comédia e bombou nas redes.

Tudo aconteceu quando um visitante nada esperado resolveu pegar carona com o carro em plena marginal movimentada de carros.

O episódio humorado, registrado em um vídeo curtinho, viralizou nas redes sociais e arrancou risadas dos internautas. Segundo o motorista, tudo parecia normal até ele ouvir um leve bater de asas próximo à porta de trás.

Quando a passageira se virou para conferir, percebeu que um papagaio colorido havia pousado no banco de trás, como se fosse um cliente qualquer que entrou sem avisar.

Motorista de aplicativo e passageira ficam sem acreditar em quem entrou de surpresa no carro

Na gravação, a imagem mostra que o animal permaneceu tranquilo na parte de trás, observando o trajeto com curiosidade.

Surpresos, motorista e passageira riram da cena e decidiram parar o veículo em segurança só mais para frente do destino final para evitar que a ave se machucasse.

Na filmagem, o papagaio entra de forma sorrateira pela porta de trás, que estava com o vidro aberto, e surpreende a passageira que estava olhando para fora bem distraída.

Depois de alguns minutos, o improvável passageiro de penas foi devolvido à natureza. A ação rápida mostrava a passageira em pânico enquanto a ave, aparentemente desorientada, voava dentro do veículo.

Confira o vídeo completo:

Motorista grava o exato momento que entra um papagaio no carro e a passageira se desespera. Vídeo: emillyferreiraar (ttk) pic.twitter.com/sK8lSPiBDp — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) September 19, 2025

