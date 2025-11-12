Últimos anos de vida de José Escobar foram dedicados à busca por Justiça pela morte do filho

Político combativo, idealista e de palavra firme, Escobar partiu carregando no coração a dor e a esperança de um pai que nunca desistiu de lutar

Isabella Valverde - 12 de novembro de 2025

José Escobar Cavalcante durante última visita à Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Figura marcante da política anapolina, José Escobar Cavalcante morreu às 10h06 desta quarta-feira (12) no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Segundo boletim médico, ele deu entrada na unidade no dia 03 de novembro, por meios próprios, relatando fortes dores no peito.

Após exames e avaliação clínica, foi internado na UTI, onde permaneceu entubado e em estado grave até ter o óbito confirmado.

Biografia

Natural de Juazeiro, na Bahia, Escobar chegou a Anápolis ainda criança e construiu uma trajetória marcada pela militância política e pelo comprometimento com as causas sociais. Fez parte da ala jovem do PMDB nos anos 1980, período em que o país vivia a transição democrática.

Segundo a Câmara Municipal, ele exerceu seu primeiro mandato de vereador entre 1983 e 1985 e foi reeleito para o período de 1986 a 1988, quando presidiu o Legislativo pela primeira vez.

Voltou a ocupar o cargo entre 1989 e 1992, participando da criação da Lei Orgânica do Município de Anápolis, promulgada em 05 de abril de 1990.

Escobar ainda foi presidente do Legislativo novamente no biênio 1993-1994, durante seu último mandato.

Legado

Além da carreira política, foi um dos fundadores da União dos Vereadores do Brasil (UVB) e autor de um manual voltado à formação de novos parlamentares municipais, defendendo a atuação ética e técnica no exercício do cargo.

Nos últimos anos, Escobar dedicou sua vida à busca por justiça pela morte do filho, Fábio Escobar, assassinado em junho de 2021, em uma emboscada em Anápolis — crime que, até hoje, segue sem solução.

Em nota de pesar, a Câmara Municipal de Anápolis lamentou a morte do ex-vereador e destacou seu legado.

“Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com seus ideais e lutas por uma sociedade mais justa”, diz o comunicado oficial.

