6 signos que terão um novembro próspero e voltarão a sorrir após muito sofrimento
Eles estão prontos para virar a página e reencontrar a alegria com os trunfos do cosmos
No fim do túnel brutal que muitos signos enfrentaram neste ano — cheio de planetas retrógrados, recalibragens existenciais e revisões de valores — o mês de novembro promete funcionar como aquele primeiro adeus à dor e uma nova chance para sorrir com leveza.
A astrologia mostra que o vínculo entre esforço passado, desbloqueios internos e trânsitos que enfim entregam frutos pode beneficiar certos signos que estiveram em silêncio, lutando ou esperando. Vamos a eles:
1. Escorpião
Se houve um signo testado nos últimos tempos, foi você. E agora, segundo a YourTango, em novembro você “atrai sucesso financeiro” e verá a recompensa da energia voltada para ganhar mais e estruturar com firmeza.
Já o Times of India aponta que esse signo verá “múltiplas fontes de renda” e verá sair o sufoco financeiro.
2. Libra
Você que às vezes colocou os outros à frente ou subestimou seu valor, aqui vai: novembro acena com virada.
Seu ponto forte: reconhecer que merecimento e abundância andam juntos. A YourTango afirma que Libra “atrai sucesso financeiro” e está num momento de equilíbrio.
Ainda de acordo com o Times of India, este será um mês de “energia inspiradora” para você.
3. Aquário
Para quem vinha sentindo a estagnação, novembro encaminha luz. Conforme o YourTango, “a fase final de Saturno em Peixes ajuda Aquário a entrar num ciclo de estabilidade e independência financeira”.
A RBC Ucrânia reforça: “novembro traz para Aquário um avanço financeiro surpreendente, se você estiver pronto para agir”.
4. Áries
Depois de lidar com desafios de identidade ou impulsividade, este signo recebe agora a chance de canalizar energia para transformação real.
O Times of India destaca que novembro será “um mês de energia e inspiração” para Áries, ideal para iniciar empreendimentos.
E a AstroSure acrescenta que ganhos vêm mais pela mente estratégica do que por sorte.
5. Virgem
Todo o trabalho silencioso, os detalhes lapidados e os bastidores tomados agora têm vez.
De acordo com o Times of India você “colherá os frutos do seu esforço passado em novembro”.
Já a AstroSure assinala que é hora de planejar e colher com método.
6. Peixes
Sensível, criativo, talvez cansado: para você, novembro abre espaço para clareza, voz e avanço prático.
O YourTango afirma que novembro será “muito bom” para Peixes, com foco em comunicação e propósito que se alinham.
E o Times of India aponta que bloqueios financeiros podem finalmente se dissolver.
Claro que, mesmo para esses seis signos, “voltar a sorrir” exige atitude: revisar o que ainda pesa, alinhar-se ao valor próprio e cuidar das finanças ou projetos com consciência. Afinal, o cosmos oferece o palco — quem sobe para o show é você.
