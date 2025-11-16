Jovem de Anápolis é agredida, ameaçada com faca e casa fica destruída após surto do ex

Suspeito, que passou a noite bebendo na casa da vítima, foi preso em flagrante

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Assustada, ferida e em meio a um cenário de destruição. Foi assim que policiais encontraram uma jovem de 28 anos, que havia sido agredida pelo ex-companheiro, também de 28 anos, dentro da própria residência. A situação ocorreu na manhã deste domingo (16), em Anápolis.

Conforme apurado, a vítima e o suspeito teriam passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas quando, por motivos ainda desconhecidos, ela começou a ser agredida pelo homem.

Em relato prestado às autoridades, ela afirmou que, além das agressões, chegou a ser ameaçada de morte pelo suspeito, que portava uma faca.

Por fim, o suposto autor também teria destruídos diversos móveis na casa da jovem. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a encontrou chorando, nervosa e com algumas lesões aparentes.

O suspeito foi localizado, levado à Central de Flagrantes de Anápolis e preso em flagrante pela autoridade policial. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

