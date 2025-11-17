Boninho anuncia seu novo reality show ‘raiz’, sem celebridade e sem influencer

"Tá confirmado! Se você quiser participar já vai preparando seu vídeo", comunica em gravação

Folhapress - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução: Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O diretor J.B de Oliveira, o Boninho, anunciou em suas redes sociais o seu novo reality show de confinamento. Na postagem, ele marcou a TV Record e o streaming Disney+.

“Tá confirmado! Se você quiser participar já vai preparando seu vídeo, fala para a gente porque devemos te escolher. E não fique preocupado, quanto menos influencer, blogueirinho e ativo nas redes melhor! As inscrições serão limitadas!”, escreveu Boninho.

Segundo a postagem, o período para as inscrições deve começar em breve.

Na postagem, um logo prateado formado pelas letras “C” e “P” é acompanhado de legendas animadas como “sem ex”, “sem celebridades,” “reality raiz”, “pessoas reais”, “gente como você” e vem acompanhado da música “Back In Black” do AC/D.

Em abril, o diretor conseguiu aprovação no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, um pedido de registro para a marca Casa do Patrão. Trata-se do seu primeiro registro de marca desde que saiu da Globo, no fim de 2024.

Segundo apurou a coluna Outro Canal, esse deve ser o nome do reality de confinamento que será produzido por sua empresa, criada em sociedade com o publicitário Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.

Boninho trabalhou 40 anos na TV Globo, onde foi um dos criadores dos realities ‘No Limite’, ‘Hipertensão’ e ‘Jogo Duro’ e responsável por comandar o Big Brother Brasil desde a primeira edição, além de dirigir programas como “No Limite”, “Fama”, “Estrelas” e “The Voice”.