Jovem motociclista morre na hora após sofrer acidente brutal em Goiânia

Segundo testemunhas, vítima não possuía CNH e estaria transportando dois passageiros na garupa

Da Redação - 17 de novembro de 2025

Acidente interditou parcialmente a Avenida Perimetral Norte, em Goiânia (Foto: Reprodução)

Um motociclista de 23 anos morreu na noite deste domingo (16) após perder o controle da moto que conduzia e colidir contra estacas de madeira na Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, em Goiânia.

O acidente ocorreu por volta das 22h40 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica e Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT).

Segundo informações preliminares, o jovem trafegava pela via na motocicleta, acompanhado de dois passageiros do sexo masculino, que ainda não foram identificados.

Ao se aproximar de uma curva acentuada, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ele teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e atingiu as estacas de uma cerca lateral.

Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, conforme constatado pela equipe dos bombeiros.

Os dois passageiros foram socorridos: um levado ao pronto-socorro pelos militares e o outro encaminhado a uma unidade de saúde por terceiros que ajudaram no atendimento inicial.

Familiares da vítima estiveram no local e relataram aos investigadores que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Peritos da Polícia Científica realizaram a análise da cena e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

