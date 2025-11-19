Cidade do Ceará inaugura a maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo

A escultura foi financiada pelo próprio município e inaugurada em uma cerimônia marcada por fé, emoção e expectativa para o futuro da região

Pedro Ribeiro - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Prefeitura de Crato)

Nossa Senhora é símbolo de fé para milhões de brasileiros, e agora sua presença ganhou ainda mais destaque com a inauguração da maior estátua dedicada a ela em todo o planeta.

A novidade aconteceu em uma cidade do interior do Ceará e já está despertando curiosidade, emoção e expectativa entre moradores, turistas e romeiros.

Afinal, quando um monumento desse porte surge, não é apenas uma obra arquitetônica que se ergue, mas também um novo capítulo para o turismo religioso e para a cultura local.

A grandiosidade do monumento

A estátua de Nossa Senhora de Fátima tem impressionantes 54 metros de altura, superando até mesmo o famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros.

Localizada no município de Crato, no Cariri cearense, a escultura foi financiada pelo próprio município e inaugurada em uma cerimônia marcada por fé, emoção e expectativa para o futuro da região.

Um impulso para o turismo religioso

A área do Cariri já movimenta cerca de R$ 2,5 milhões por ano apenas com turismo religioso, segundo dados do Governo do Ceará.

Com a chegada do novo monumento, a expectativa é de que esse número cresça de forma significativa.

Durante a inauguração, o governador Elmano de Freitas lembrou que a região é reconhecida nacionalmente pela forte tradição espiritual e destacou que poucos lugares podem se orgulhar de ter “a cidade mais religiosa do Brasil”.

A aposta é que a estátua de Nossa Senhora se torne rapidamente um dos principais destinos turísticos do estado, atraindo visitantes de todo o país e até do exterior.

Detalhes da construção

A obra foi esculpida pelo artista pernambucano Ranilson Viana, natural de Petrolina.

As peças gigantes começaram a ser produzidas em seu ateliê e, posteriormente, transportadas para o Crato a partir de outubro de 2024.

Devido ao tamanho das estruturas, cada caminhão precisou ser escoltado durante todo o trajeto, garantindo segurança e precisão na entrega.

Durante a cerimônia, o bispo Dom Magnus Henrique Lopes expressou sua alegria ao ver a imagem de Nossa Senhora erguida no solo do Crato, afirmando que o momento simboliza fé, devoção e esperança para toda a região.

Um espaço de fé, reflexão e união

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também marcou presença no evento.

Natural do Cariri, ele destacou o valor espiritual do novo ponto turístico e incentivou que o local seja usado como espaço de oração e reflexão.

Para ele, a mensagem é clara: em tempos de desafios, o mundo precisa de mais amor, fraternidade e proteção.

A estátua deve se consolidar não apenas como marco turístico, mas como um ambiente que acolhe pessoas em busca de paz interior, conexão espiritual e momentos de contemplação.

