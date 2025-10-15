Conheça a história da maior imagem de Nossa Senhora Aparecida em fibra de vidro do Brasil, bem no interior de Goiás

Escultura mede o equivalente a um prédio de 10 andares. Idealizador explica que tudo "foi literalmente um sonho"

Natália Sezil - 15 de outubro de 2025

Imagem de Nossa Senhora Aparecida tem 27 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

São 27 metros de altura, 21 toneladas e muita fé. A maior imagem de Nossa Senhora Aparecida construída em fibra de vidro no Brasil fica bem no interior de Goiás, em uma cidade a 370 km de Goiânia.

A escultura chama atenção mesmo à distância, destacando-se no cenário para quem passa pelo km 40 da BR-158, em Bom Jardim de Goiás, no Oeste do estado.

Quem vê de longe pode até não imaginar, mas tudo nasceu – literalmente – de um sonho. É o que explica o idealizador do projeto, o empresário Weuler Ribeiro, que conta: “uma voz falava comigo. Vinha ao meu encontro uma luz azul e branca, muito linda”.

“Essa voz me disse que eu tinha que construir uma imagem de Nossa senhora Aparecida de aproximadamente 20 metros de altura – porque, através de Maria, as pessoas que estão perdidas encontram Jesus. E através de Jesus a gente encontra a salvação”, explica.

O sonho, ocorrido em 2015, ficou adormecido por dois anos. Foi somente em 2017 que as obras foram iniciadas, quando Weuler conheceu o padre Fernando.

Ele conta que a ideia do religioso era colocar uma imagem no posto que estava construindo em homenagem aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida.

O empresário viu isso como uma honra, mas logo encontrou desafios. O maior deles era financeiro: não sabia com que recursos iriam produzir a escultura, mesmo encontrando um fornecedor em Goiânia.

Parte do valor surgiu quando conseguiram “colocar uma bandeira no posto de uma empresa multinacional”. A outra parcela veio de doações populares, que variavam desde R$ 5 até quantias altas.

Com o plano tomando forma, o padre disse a Weuler que deveriam construir também uma pequena igreja, em homenagem à santa. “Nós não podemos só ter a imagem. Precisamos ter Jesus ali, ter a capela ali”, defendeu.

Primeiro veio a imagem, depois o espaço religioso – que se tornou o Santuário Diocesano. O empresário aponta: “ao todo ela tem 27 metros de solo, mais quatro metros de base. É a maior do mundo em fibra de vidro”.

