Com fila de motoristas para abastecer em Anápolis, posto de combustível é autuado por propaganda enganosa

Segundo o Procon, mesmas irregularidades haviam sido registradas anteriormente e caso foi remetido à Polícia Civil

Danilo Boaventura - 19 de novembro de 2025

Posto Santo Expedito de Anápolis costuma ter fila frequente de carros. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Posto Santo Expedito de Anápolis, localizado na Avenida Universitária, foi autuado por propaganda enganosa pelo Procon Municipal após denúncias de motoristas que abastecem no local.

A unidade costuma registrar filas frequentes, o que contribuiu para que consumidores percebessem irregularidades e acionassem o órgão.

Durante a fiscalização realizada na terça-feira (18), o Procon constatou que o posto não pertence à rede Ipiranga, embora utilizasse fachada, cores, adereços e elementos visuais associados à marca.

Segundo o órgão, essa caracterização pode levar clientes a acreditar que abastecem em um posto da bandeira, o que não corresponde à situação verificada.

Os fiscais também identificaram o descumprimento da Resolução ANP nº 41/2013, que determina a informação clara da origem do combustível nas bombas.

De acordo com o Procon, o estabelecimento comercializava combustíveis provenientes de outras distribuidoras sem informar adequadamente sua procedência.

Ainda conforme o órgão, o posto mantinha publicidade enganosa e deixou de corrigir não conformidades já apontadas em fiscalizações anteriores. As mesmas irregularidades haviam sido registradas em 03 de novembro, configurando reincidência.

Além da autuação, foi lavrado um novo Termo de Constatação. “O caso já está formalmente comunicado à Polícia Civil (PC), reforçado com novas evidências colhidas nesta etapa fiscalizatória”, informou o Procon.

Rápidas procurou o Posto Santo Expedito de Anápolis, mas não obteve retorno até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

