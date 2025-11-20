Novo Gripen pousa na Base Aérea de Anápolis para compor a frota de caças da FAB

Aeronave chegou à cidade em um voo inicial e de testes, de onde desembarcou quando chegou ao Brasil

Paulo Roberto Belém - 20 de novembro de 2025

Caça Gripen já está na Base Aérea de Anápolis. (Foto: FAB)

Agora são 10 os caças Gripen integrados ao acervo do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), sediado na Base Aérea de Anápolis. O mais recente chegou nesta quarta-feira (19) à cidade voando de Navegantes, Santa Catarina, para cá.

Matéria do site da Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou que foi necessário pouco mais de uma hora para o F-39 de matrícula FAB 4111 percorrer os quase 1,2 mil quilômetros que separam as duas cidades.

O Gripen desembarcou em um porto que no litoral Norte de Santa Catarina na última sexta-feira (14), após ser deslocada de navio a partir da Suécia.

“Este é um voo peculiar, no qual leva-se em consideração todos os fatores convencionais de planejamento, mas também as características de um voo de teste, já que a aeronave acabou de chegar ao país”, explicou o Major Aviador Thiago Henrique da Costa Camargo.

O militar acrescentou que o Gripen teve alguns equipamentos críticos instalados e para isso foi necessário avaliar, principalmente, o comportamento da aeronave, os avisos ao piloto e os resultados dos testes que o avião fornece o tempo todo.

Ainda de acordo com o major, o F-39 Gripen possui uma interface e uma interação homem-máquina que diminui consideravelmente a carga de trabalho do piloto. “Isso permite mais foco na execução da missão”, complementa.

A FAB ainda destacou que o recebimento de cada aeronave é resultado de uma atividade complexa, que envolve diferentes unidades da FAB, além de outras instituições envolvidas.

