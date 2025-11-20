O erro que quase todo mundo comete ao usar o ventilador no verão

O conforto prometido pode virar incômodo quando uma falha simples passa despercebida

Magno Oliver - 20 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

O clássico ventilador continua sendo um dos aliados mais populares dos brasileiros durante o verão, especialmente em dias de calor extremo para refrescar e amenizar o tempo quente.

Fácil de usar, econômico e presente em praticamente todos os lares, ele parece a solução mais simples para enfrentar as altas temperaturas.

No entanto, os técnicos em refrigeração alertam que a forma como a maioria das pessoas utiliza o aparelho está longe de ser a ideal e, em muitos casos, acaba causando o efeito oposto, aumentando a sensação de calor dentro do ambiente.

O erro é tão comum que passa despercebido até por quem usa ventiladores há décadas. A prática, além de prejudicar a eficiência do aparelho, interfere na circulação natural do ar e dificulta o resfriamento do ambiente. O erro é apontar o ventilador diretamente para o corpo.

Apesar de parecer o uso mais lógico, direcionar o vento diretamente para o rosto ou para o corpo é o maior erro cometido no verão. Embora o vento imediato produza a sensação de alívio, ele não resfria o ambiente e faz o organismo trabalhar mais para regular a temperatura.

Isso acontece porque o ar soprado diretamente sobre o corpo acelera a perda de umidade da pele, provocando ressecamento e sensação de abafamento pouco tempo depois. O vento direto impede a circulação natural do ar no cômodo, fazendo com que o ambiente continue quente.

Aponte o ventilador para a parede ou para o teto, pois essa prática permite que o vento rebata e disperse o ar quente acumulado, criando uma circulação ampla e constante ao redor.

Posicione o aparelho próximo a janelas abertas, pois assim o ventilador ajuda a puxar ar fresco e empurrar o ar quente para fora, funcionando quase como um exaustor natural.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!