A palavra mais longa do português tem 46 letras, quase ninguém a conhece e é muito difícil de pronunciar
Nem trava-língua chega perto: a palavra gigantesca foi criado para descrever uma condição pulmonar rara
O português já é famoso por ter palavras grandes, acentos para todos os lados e regras que desafiam até quem nasceu no país.
Mas existe uma palavra que ultrapassa qualquer expectativa e deixa muita gente em choque quando descobre sua existência.
Ela é tão longa que parece brincadeira, mas está dicionarizada e faz parte oficial do nosso idioma.
Estamos falando de pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico, um termo que parece impossível de ler sem puxar o ar no meio do caminho e que quase nenhum brasileiro conhece.
O que essa palavra enorme significa
Com 46 letras (44 em algumas contagens), a palavra se refere a uma doença pulmonar causada pela inalação de cinzas vulcânicas, como explica o documento original.
Ela descreve, de forma extremamente específica, um tipo de pneumoconiose provocada por partículas minúsculas de sílica.
Apesar de ter virado “a maior palavra do português”, ela na verdade foi adotada do inglês, onde surgiu com o mesmo tamanho e sentido. Na tradução literal, seu significado seria algo como:
“pneumoconiose causada por partículas de sílica extremamente pequenas”.
Foi criada como brincadeira e acabou entrando no dicionário
Segundo o arquivo, o termo foi inventado por Everett M. Smith, presidente da National Puzzlers’ League, uma associação americana de apaixonados por jogos de palavras.
A intenção era justamente criar a maior palavra possível e deu certo. Com o tempo, a palavra se espalhou e acabou sendo oficializada no português em 2001, pelo Dicionário Houaiss.
Outras palavras gigantes que também existem
Embora nenhuma chegue perto da campeã, o português guarda outros monstros linguísticos curiosos:
- Anticonstitucionalissimamente (29 letras): maneira extremamente contrária à Constituição;
- Oftalmotorrinolaringologista (28 letras): médico especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta;
- Paraclorobenzilpirrolidinonetilbenzimidazol (43 letras): nome químico de um vermífugo;
- Hipopotomonstrosesquipedaliofobia (33 letras): medo irracional de palavras longas;
- Tetrabrometacresolsulfonoftaleína (37 letras): composto usado como indicador de pH.
Algumas surgiram naturalmente na medicina, na química ou no direito. Outras foram sendo criadas por necessidade técnica.
E algumas, como a campeã de 46 letras, nasceram de pura diversão linguística, mas acabaram entrando para a história.
No fim das contas, elas mostram como o português é um idioma rico, detalhado e, às vezes, até um pouco exagerado. Mas é justamente isso que o torna tão fascinante.
