Caravana de Natal da Coca-Cola divulga trajeto em Trindade, Goiânia e Aparecida

Programação tem início já na próxima sexta-feira (28) e deve seguir até 12 de dezembro

Caravana de Natal da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

Começa já na próxima sexta-feira (28) a Caravana Iluminada de Natal em Goiás da Coca-Cola, que irá percorrer 10 cidades no estado, em um circuito de shows e a tradicional iluminação natalina que atrai milhares de pessoas ano após ano.

A Caravana deve seguir ativa até o dia 12 de dezembro, percorrendo as principais cidades da Grande Goiânia e do interior do estado.

Trindade

A primeira concentração irá acontecer em Trindade, no dia 28, a partir das 18h30, seguindo o seguinte trajeto: Vila São Cotolengo/ Pq. Lara Guimarães/ Praça da Prefeitura.

Depois disso, a Caravana retorna à cidade apenas no dia 12 de novembro, último dia das atividades, também no mesmo horário, mas desta vez seguindo o trajeto Pontakayana Praça/ Centro de Iniciação Esportiva Jardim Marista/ Praça do Ginásio de Esporte Maysa/ Praça Joaquim Pereira de Souza.

Goiânia

A capital recebe a Caravana já no dia 30, a partir das 18h, seguindo o trajeto Flamboyant Shopping/Carrefour Sul/ Parque Flamboyant.

Já no dia 04 de dezembro, a partir das 18h30, o espetáculo segue pela Plaza Doro/ Shopping cidade Jardim/ Shopping cerrado/Escola Munc. Joaquim Camara Filho – Jardim do Cerrado 4.

No dia 05, também às 18h, o público pode aguardar o desfile passando pelo Shopping Passeio das Águas/Unialfa Perimetral/ Open Mall/ Praça da Vila Mutirão.

No dia 08, a rota se inicia às 18h, começando na Avenida B, na Região Central e seguindo até as proximidades da Praça Universitária.

Por fim, no dia 10, último desfile na capital, a rota passará pelos seguintes pontos, também com início às 18h: Praça Tamandaré/Residencial Bougainville Square/Shopping Bougainville/ Goiânia Shopping/ Le Quartier Residence.

Aparecida de Goiânia

Já em Aparecida de Goiânia, a Caravana irá dar as caras em duas ocasiões. A primeira, no dia 1° de dezembro, a partir das 18h30, seguindo o trajeto: Filial de Aparecida de Gyn /Aparecida Shopping/ Praça da Feira do Vera Cruz II.

A segunda e última passagem está marcada para o dia 07, no mesmo horário, tendo início na Avenida Rio Verde, na Vila São Tomaz, seguindo Jardim Monte Serrat e indo até o Residencial Solar Garden.

Para conferir o trajeto de cada cidade, os interessados podem consultar o site oficial da Coca-Cola.

