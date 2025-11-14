Revelado trajeto da Caravana de Natal da Coca-Cola em Anápolis; confira detalhes
População poderá tirar fotos e apreciar atração em diferentes pontos
Prevista para desembarcar em Anápolis no dia 03 de dezembro, a tradicional Caravana da Coca-Cola promete levar a magia do Natal para diversos bairros da cidade.
Conforme divulgado, a ação terá início às 18h. O percurso começará pela empresa Vitamedic, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).
No local, será feita a primeira pausa, onde a população poderá tirar fotos e apreciar a atração com calma.
Logo na sequência, a Caravana segue para o Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. O ponto costuma ser incluído anualmente no trajeto.
O passeio continuará pela cidade, passando pelo Rio Vermelho Atacadista — onde deve ocorrer outra parada. O fim do trajeto está previsto para o Parque da Jaiara, que fica na região Norte de Anápolis.
Toda a rota poderá ser acompanhada em tempo real, no dia do evento, por meio do site natal.coca-cola.com.br.
A Refrescos Bandeirantes, representante dos produtos Coca-Cola em Goiás, ressalta que os horários podem sofrer alterações.
