Casado procura a delegacia após amante tomar medida drástica em Anápolis
Além da exposição, homem denunciou que mulher estaria o acusando injustamente por um crime
Um morador de Anápolis, de 36 anos, teve de recorrer à Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (21) após a amante tomar uma medida drástica e expor o relacionamento nos status do WhatsApp.
O homem disse na Central de Flagrantes que momentos íntimos dos dois teriam sido publicados por ela no aplicativo, o que o incomodou, pois seria casado e a mulher colega de trabalho dele. As informações são do Rota Policial Anápolis.
Essa exposição teria ocorrido na madrugada da sexta, com a suposta amante divulgando uma série de imagens. A primeira seria uma foto dele com a esposa.
Em seguida, publicou uma outra imagem em que ele aparece em um momento de descontração com a parceira extraconjugal.
Uma última foto seria mais picante, em que o homem aparece sem roupa, logo após ter relação com a mulher que divulgou as imagens.
Não bastante a exposição, a suposta amante, juntamente com essas imagens, teria o acusado de tê-la violentado, fato que ele disse não ser verdade, complementando que a relação que tiveram teria sido consensual.
Assim, ele procurou a delegacia para representar contra a colega de trabalho e o caso deve agora ser investigado.
