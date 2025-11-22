Casado procura a delegacia após amante tomar medida drástica em Anápolis

Além da exposição, homem denunciou que mulher estaria o acusando injustamente por um crime

Paulo Roberto Belém - 22 de novembro de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro de Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

Um morador de Anápolis, de 36 anos, teve de recorrer à Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (21) após a amante tomar uma medida drástica e expor o relacionamento nos status do WhatsApp.

O homem disse na Central de Flagrantes que momentos íntimos dos dois teriam sido publicados por ela no aplicativo, o que o incomodou, pois seria casado e a mulher colega de trabalho dele. As informações são do Rota Policial Anápolis.

Essa exposição teria ocorrido na madrugada da sexta, com a suposta amante divulgando uma série de imagens. A primeira seria uma foto dele com a esposa.

Em seguida, publicou uma outra imagem em que ele aparece em um momento de descontração com a parceira extraconjugal.

Uma última foto seria mais picante, em que o homem aparece sem roupa, logo após ter relação com a mulher que divulgou as imagens.

Não bastante a exposição, a suposta amante, juntamente com essas imagens, teria o acusado de tê-la violentado, fato que ele disse não ser verdade, complementando que a relação que tiveram teria sido consensual.

Assim, ele procurou a delegacia para representar contra a colega de trabalho e o caso deve agora ser investigado.

