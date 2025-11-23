O motivo real por que jacarés preferem não enfrentar capivaras a ciência explica

Mesmo dividindo rios e lagos, os dois animais mantêm uma trégua curiosa e a ciência já sabe o motivo

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem já passeou por parques, margens de rios ou reservas sabe bem: capivaras e jacarés dividem o mesmo espaço como se fossem vizinhos antigos.

A imagem da capivara relaxada, tomando sol ao lado de um predador que pode chegar a mais de duas toneladas de força na mordida, sempre surpreende quem vê pela primeira vez.

E não é à toa. À primeira vista, parece uma convivência impossível mas, na prática, essa trégua tem explicação científica.

Pesquisadores que estudam o comportamento desses animais afirmam que a convivência é real, frequente e longe de ser coincidência.

E o motivo não tem nada a ver com amizade entre espécies, e sim com vantagem evolutiva, risco e esforço de caça.

Capivaras adultas não são presas fáceis

Apesar da aparência dócil, a capivara tem um corpo forte e dentes capazes de causar ferimentos sérios. Segundo especialistas citados no estudo, atacar uma capivara adulta simplesmente não vale o risco para um jacaré.

O predador, como todo animal estratégico, sempre calcula gasto de energia versus benefício. E, perto dele, há peixes, aves e outros animais menores são presas muito mais fáceis e seguras.

Assim, a capivara adulta entra na categoria das “presas possíveis, mas pouco vantajosas”.

Filhotes são exceção

A tranquilidade, no entanto, não é completa. Filhotes de capivara, menores e vulneráveis, podem ser atacados por jacarés — e também por outros predadores, como onças e aves de grande porte.

Mas isso não muda o comportamento geral: capivaras adultas seguem praticamente ignoradas pelos crocodilianos.

Pesquisadores relatam já ter visto capivaras e jacarés dormindo lado a lado em ambientes naturais. Se há pasto, água fresca e sombra, a capivara simplesmente permanece ali, sem demonstrar medo.

Elas são animais extremamente pacíficos, sociáveis e pouco reativos. Essa calma se estende para várias espécies: tartarugas sobem nelas para tomar sol, aves pousam em suas costas e, em ambientes controlados, convivem com diversos animais sem conflito.

Segundo especialistas, se tiverem alimento, água e tranquilidade, a capivara “aceita o mundo como ele é”.

Mas elas não são indefesas

Apesar de dóceis, capivaras já atacaram cães e até pessoas em raras situações. Seus dentes podem machucar seriamente, e o animal reage rápido quando se sente encurralado, algo que reforça ainda mais por que o jacaré prefere não se arriscar.

A convivência tranquila entre os dois animais virou quase um cartão-postal da fauna brasileira.

A capivara segue o seu ritmo, o jacaré não desperdiça energia e, juntos, formam uma das parcerias mais curiosas da natureza — um equilíbrio baseado em instinto, estratégia e pura conveniência.

