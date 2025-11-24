Goiânia e Anápolis estão entre cidades goianas com alerta de tempestades ligado; confira previsão do tempo

Avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil ainda influenciará condições do tempo no Estado

Gabriella Pinheiro - 24 de novembro de 2025

Alerta foi emitido pela Defesa Civil (Foto: Divulgação)

Goiânia e Anápolis estão entre os municípios goianos sob alerta com risco potencial para ocorrências de tempestades na terça-feira (25). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A data será marcada por sol com variação de nebulosidade. O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil ainda influenciará as condições do tempo no Estado, provocando pancadas de chuva, rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo.

Entre as regiões, o Leste deve ser a mais atingida, com 35 mm, seguida pelo Norte, com 30 mm. Na sequência, o Centro desponta com 25 mm. Já Oeste, Sudoeste e Sul devem registrar 20 mm.

Segundo o prognóstico, o maior índice pluviométrico deve ser registrado em Formosa, com 12 mm. Na sequência aparecem Anápolis, Luziânia, Porangatu, Cristalina, Alexânia, Mimoso de Goiás, São João da Paraúna e Cidade de Goiás, com 10 mm.

No meio termo estão Jataí, Três Ranchos, Flores de Goiás, Doverlândia e Firminópolis, com 09 mm.

Goiânia, Goianésia, Rubiataba, Iporá, Aruanã, Montes Claros, Caiapônia, Cocalzinho, Catalão, Goiandira, Mineiros, Ipameri, Santa Helena e Ceres seguem com previsão de 08 mm.

Por fim, Davinópolis, Araguapaz, Palminópolis, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor e Morrinhos podem ter precipitações de 07 mm.

Alerta tempestades

Conforme o prognóstico, além da capital e de Anápolis, haverá a possibilidade de temporal em outros 131 municípios. São eles:

Abadiânia, Adelândia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aporé, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Britânia, Buriti de Goiás, Cabeceiras, Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Carmo do Rio Verde, Caturaí, Ceres, Cezarina, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Córrego do Ouro.

O fenômeno também deve ocorrer nas cidades: Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jaupaci, Jesúpolis, Jussara, Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Mairipotaba, Matrinchã, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Nazário, Nerópolis, Nova América, Nova Glória, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Gama, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Planaltina, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Sanclerlândia.

Por fim, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cristianópolis, Diorama, Doverlândia, Edéia, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Formosa, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goianésia, Goianira, Goiás, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Heitoraí, Hidrolândia, Indiara, Inhumas, Ipiranga de Goiás, Iporá, Israelândia, Itaguari, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Francisco de Goiás, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Turvânia, Uruana, Valparaíso de Goiás, Varjão, Vianópolis e Vila Propício.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!