Truque simples para proteger o carregador do celular (assim não vai estragar mais)

Um método barato e improvisado pode evitar rompimentos e prolongar a vida útil do cabo do carregador

Isabella Valverde - 24 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O uso constante de celulares e outros dispositivos eletrônicos fez crescer a preocupação com um problema recorrente: o desgaste dos cabos carregadores.

O ponto mais sensível costuma ser a área próxima ao plugue, onde as dobras repetidas acabam rompendo os fios internos e comprometendo o funcionamento do acessório.

Diante disso, soluções caseiras e fáceis de aplicar começaram a ganhar visibilidade — entre elas, a reutilização de canudinhos plásticos esquecidos em casa.

Por que o canudinho funciona como proteção adicional

Ao ser colocado ao redor do cabo, o canudinho cria uma espécie de “escudo” que impede que a parte mais vulnerável seja dobrada com força.

Essa barreira física reduz a pressão exercida sobre o revestimento do fio e evita torções bruscas, comuns quando o carregador é manuseado com pressa ou guardado de forma inadequada.

Com isso, o acessório improvisado funciona como uma armadura pequena, mas eficiente, prolongando a integridade do cabo mesmo com o uso diário e as constantes conexões e desconexões no aparelho.

Passo a passo para aplicar o canudinho no cabo

Para quem deseja testar o método, o procedimento é simples e rápido. Basta ter em mãos um canudinho rígido e alguns itens básicos:

– Escolha um canudinho de plástico firme, semelhante ao diâmetro do cabo do carregador.

– Corte o canudo ao meio no sentido do comprimento, abrindo uma fenda de ponta a ponta.

– Encaixe o canudinho na extremidade do cabo, posicionando-o bem próximo ao plugue.

– Se necessário, prenda com fita adesiva, garantindo que não deslize durante o uso.

– Verifique se o carregador encaixa normalmente no dispositivo, sem interferência da proteção.

Com esses cuidados, o acessório improvisado fica firme e cumpre sua função sem atrapalhar o carregamento.

Outras formas rápidas de reforçar o cabo

O canudinho não precisa atuar sozinho. Materiais simples, como fita isolante ou espirais plásticas usadas para organizar fios, podem ser combinados à proteção, reforçando ainda mais os pontos que tendem a quebrar primeiro.

Esses recursos mantêm a flexibilidade necessária para o uso diário, ao mesmo tempo em que reduzem a chance de rompimento.

Solução econômica e sustentável para o dia a dia

Além de evitar a compra frequente de novos cabos, reaproveitar canudinhos e itens que iriam para o lixo contribui com práticas sustentáveis. Dar uma nova utilidade a materiais plásticos é uma forma simples de reduzir o desperdício e prolongar a vida útil de acessórios essenciais no cotidiano.

No fim das contas, pequenos truques como esse mostram que proteger o carregador não precisa ser caro ou complicado — basta criatividade e a disposição de transformar objetos comuns em aliados do bolso e do meio ambiente.

