Aparecida de Goiânia abre 2.200 vagas de emprego; veja como se candidatar

Candidaturas podem ser feitas tanto de forma online quanto de maneira presencial

Gabriella Pinheiro - 25 de novembro de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Secretaria do Trabalho de Aparecida de Goiânia está disponibilizando, nesta semana, 2.200 vagas de emprego por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME).

As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o sistema como meio oficial para divulgar as funções disponíveis.

Os interessados podem se cadastrar de forma online diretamente pelo site webio.aparecida.go.gov.br. A plataforma permite filtrar vagas e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Também é possível se candidatar presencialmente, sem agendamento, em uma das unidades do SAC, localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Cidade Livre e Polo Empresarial. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Outra opção é procurar as unidades do Vapt-Vupt (com agendamento) no Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 08h às 17h, e aos sábados (no Buriti Shopping), das 08h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

As vagas em destaque incluem 505 oportunidades para operador de telemarketing, 375 para repositor de mercadorias, 367 para auxiliar de logística, 80 para operador de caixa, 61 para auxiliar de produção, 60 para operador de empilhadeira, 56 para ajudante de motorista, 50 para auxiliar de reposição logística e 50 para representante comercial.

Entre as demais oportunidades, há 31 vagas para auxiliar de estoque, 30 para operador de máquina, 28 para ajudante geral, 24 para auxiliar de depósito, 20 para costureira em geral, 20 para empacotador de mercadoria, 16 para operador de pá carregadeira, 16 para serviços gerais, 16 para tratorista agrícola, além de 15 vagas para açougueiro, 15 para ajudante de obras, 15 para auxiliar de açougueiro, 15 para auxiliar de armazém, 15 para conferente de estoque, 15 para tapeceiro estofador e 15 para vendedor interno.

Outras dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (62) 99194-3491.

