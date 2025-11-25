Sesc Goiás abre seleção para vaga de nível médio com bom salário e ótimos benefícios

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site

Natália Sezil - 25 de novembro de 2025

Sesc Cidadania, em Goiânia. (Foto: Google Street View)

Candidatos com ensino médio completo podem se candidatar ao novo processo seletivo aberto pelo Sesc Goiás.

Interessados precisam se apressar: as inscrições encerram nesta quarta-feira (26), às 17h. Devem ser feitas exclusivamente pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco.

A vaga é para formação de cadastro de reserva para Auxiliar de Disciplina. A lotação é no Sesc Cidadania, localizado no Jardim América.

Com jornada de trabalho de 30h semanais, o salário é de R$ 1.963,65, mais vale alimentação de R$ 410.

Além do ensino médio completo, a função requer disponibilidade para trabalhar no período noturno, finais de semana e/ou feriados.

