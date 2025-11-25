Sesc Goiás abre seleção para vaga de nível médio com bom salário e ótimos benefícios
Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site
Candidatos com ensino médio completo podem se candidatar ao novo processo seletivo aberto pelo Sesc Goiás.
Interessados precisam se apressar: as inscrições encerram nesta quarta-feira (26), às 17h. Devem ser feitas exclusivamente pelo site: sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco.
A vaga é para formação de cadastro de reserva para Auxiliar de Disciplina. A lotação é no Sesc Cidadania, localizado no Jardim América.
Com jornada de trabalho de 30h semanais, o salário é de R$ 1.963,65, mais vale alimentação de R$ 410.
Além do ensino médio completo, a função requer disponibilidade para trabalhar no período noturno, finais de semana e/ou feriados.
