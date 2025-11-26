6 raças de cachorro que são as mais carinhosas, segundo veterinários

Além da aparência, muitos procuram um pet que goste de estar por perto, aceite abraços, peça colo e faça da convivência uma experiência leve e cheia de carinho

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Se você está pensando em adotar um cachorro e busca um companheiro carinhoso, é normal querer entender quais raças costumam demonstrar mais afeto no dia a dia.

Afinal, além da aparência, muitos tutores procuram um amigo que goste de estar por perto, aceite abraços, peça colo e faça da convivência uma experiência leve e cheia de carinho.

Segundo veterinários, algumas raças realmente se destacam por esse comportamento amoroso.

1. Golden Retriever

Considerado por muitos veterinários como um dos cães mais dóceis do mundo, o Golden Retriever tem um comportamento gentil e muito sociável.

É um cachorro que gosta de companhia, adora participar da rotina da família e costuma demonstrar carinho o tempo inteiro.

Além disso, se dá bem com crianças e outros animais.

2. Labrador Retriever

Outra raça famosa pelo carinho é o Labrador. Assim como o Golden, o Labrador tem energia, alegria e muita vontade de agradar.

É um cachorro que cria vínculos fortes com os tutores e não dispensa um bom momento de atenção.

A raça também é muito paciente, o que reforça seu perfil afetuoso.

3. Cavalier King Charles Spaniel

Pequeno, elegante e extremamente afetuoso, o Cavalier King Charles Spaniel é perfeito para quem busca um cachorro de colo, mas que também seja alegre e brincalhão.

Esse cão costuma seguir o tutor pela casa e se adapta bem a diferentes estilos de vida, sendo conhecido como um verdadeiro companheiro.

4. Shih-tzu

O Shih-tzu tem um jeitinho calmo e tranquilo, mas também é um cachorro que adora ficar perto do dono.

Apesar de não ser tão agitado quanto outras raças, ele é extremamente leal e gosta de carinho, colo e momentos de aconchego.

Por isso, é muito indicado para apartamentos e famílias que procuram um pet mais delicado.

5. Bichon Frisé

Sempre alegre, o Bichon Frisé se destaca por seu temperamento doce. É um cachorro que se apega facilmente ao tutor e adora interagir.

Além do carinho, a raça também é inteligente e muito brincalhona, o que cria uma convivência leve e divertida.

Veterinários apontam que o Bichon é uma das raças mais sociáveis.

6. Pug

Com olhar expressivo e jeito amável, o Pug é um cachorro que gosta de atenção e companhia.

Ele costuma estar sempre por perto, adora ficar no colo e se adapta bem a rotinas tranquilas.

Além do carinho, também é uma raça muito divertida, que conquista tutores pela personalidade afetuosa e bem-humorada.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!