A política de devoluções da Amazon mudou: veja o que você precisa saber

Nova folga para quem compra cedo

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Amazon)

A temporada de fim de ano costuma trazer pressa, expectativa — e, muitas vezes, presentes que acabam não agradando. Para reduzir a ansiedade de quem compra antecipado, a Amazon anunciou uma mudança relevante em sua política de devoluções de 2025.

Quem aproveitar as ofertas entre 1º de novembro e 31 de dezembro poderá devolver a maioria dos produtos até 31 de janeiro de 2026 — um prazo maior que o habitual.

Mas como funciona o novo sistema, o que mudou de fato e o que você precisa observar antes de clicar em “comprar”? Vamos destrinchar.

O que mudou?

Normalmente, a Amazon permite a devolução de itens por 30 dias após a entrega, desde que estejam em condição original.

Com a atualização para a temporada de festas, a janela de devolução se alarga para dar mais tranquilidade a quem compra presentes que só serão abertos no Natal ou depois. Isso significa mais tempo para decidir se vai ficar com o produto — ou devolvê-lo sem complicações.

Para a maioria dos itens, o novo prazo vai até 31 de janeiro de 2026. Há, porém, exceções importantes: produtos da marca Apple, mesmo comprados no mesmo período, precisam ser devolvidos até 15 de janeiro de 2026.

Além disso, como já acontecia, a política não se aplica a tudo. Produtos perecíveis, itens personalizados, mercadorias com restrições de envio e certos produtos digitais estão fora da possibilidade de devolução.

O que observar antes de comprar

Verifique a elegibilidade: nem todo produto está coberto pela política estendida — especialmente itens vendidos por terceiros ou com restrições. Sempre veja a página do produto antes de comprar.

Guarde a nota fiscal e a embalagem, se possível: devoluções normalmente exigem que o produto volte em sua condição original.

Escolha o método de reembolso com atenção: devoluções para saldo em cartão-presente costumam ser mais rápidas; reembolsos em cartão de crédito ou débito demoram alguns dias.

Considere os prazos específicos para marcas e categorias: Apple, por exemplo, tem prazo menor.

Com essa extensão, a Amazon busca oferecer mais conforto aos compradores de fim de ano — uma forma de reduzir o stress e tornar a experiência de presentear menos corrida. Para quem compra cedo, é um alívio. Para quem deixar para a última hora, continua valendo ficar atento às datas.

Assim, se você pretende fazer compras antecipadas de Natal ou de fim de ano, vale observar o prazo e conferir se o item é elegível. A folga existe — mas não vale para tudo.

