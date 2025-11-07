Aprenda a fazer um delicioso bolo de cenoura que já sai recheado do forno
Uma receita bem simples cujo resultado final vai deixar qualquer convidado duvidando que foi feito em casa
O tradicional bolo de cenoura ganhou uma releitura no TikTok que mostrou uma versão surpreendente, caseira, cremosa, prática e irresistível.
A receita que viralizou nas redes promete o mesmo sabor clássico, mas com um toque extra de surpresa: o recheio já sai pronto, direto do forno. Nada de camadas, cortes ou esperas longas. É misturar, montar e se deliciar.
Essa técnica caseira conquistou muita gente exatamente por unir praticidade e sabor. O segredo está em usar dois preparos simples: a massa tradicional de cenoura e um recheio cremoso, que se integra durante o tempo de forno, formando camadas perfeitas, gostosas e úmidas por dentro.
Ingredientes da massa do bolo de cenoura
– 3 cenouras médias picadas;
– 3 ovos;
– 1 xícara de óleo;
– 2 xícaras de açúcar;
– 2 xícaras e meia de farinha de trigo;
– 1 colher (sopa) de fermento em pó.
Ingredientes para o recheio
– 1 lata de leite condensado;
– 3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
– 1 colher (sopa) de manteiga.
Modo de preparo da receita
Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até formar um creme liso. Em uma tigela, acrescente a farinha e o fermento, misturando tudo devagar e muito bem. Em seguida, prepare o recheio: leve os ingredientes ao fogo baixo até engrossar levemente, como um brigadeiro cremoso.
Despeje metade da massa em uma forma untada, adicione o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por cerca de 45 minutos.
O resultado é um bolo fofinho, com recheio derretendo no centro e um aroma irresistível. Quando sair do forno, basta deixar amornar e servir (o recheio escorre por dentro como se tivesse sido adicionado depois).
Essa receita é a prova de que, na cozinha, simplicidade e criatividade formam a combinação mais deliciosa que existe.
