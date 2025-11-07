Aprenda a fazer um delicioso bolo de cenoura que já sai recheado do forno

Uma receita bem simples cujo resultado final vai deixar qualquer convidado duvidando que foi feito em casa

Magno Oliver - 07 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Isadora Amâncio)

O tradicional bolo de cenoura ganhou uma releitura no TikTok que mostrou uma versão surpreendente, caseira, cremosa, prática e irresistível.

A receita que viralizou nas redes promete o mesmo sabor clássico, mas com um toque extra de surpresa: o recheio já sai pronto, direto do forno. Nada de camadas, cortes ou esperas longas. É misturar, montar e se deliciar.

Essa técnica caseira conquistou muita gente exatamente por unir praticidade e sabor. O segredo está em usar dois preparos simples: a massa tradicional de cenoura e um recheio cremoso, que se integra durante o tempo de forno, formando camadas perfeitas, gostosas e úmidas por dentro.

Ingredientes da massa do bolo de cenoura

– 3 cenouras médias picadas;

– 3 ovos;

– 1 xícara de óleo;

– 2 xícaras de açúcar;

– 2 xícaras e meia de farinha de trigo;

– 1 colher (sopa) de fermento em pó.

Ingredientes para o recheio

– 1 lata de leite condensado;

– 3 colheres (sopa) de chocolate em pó;

– 1 colher (sopa) de manteiga.

Modo de preparo da receita

Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até formar um creme liso. Em uma tigela, acrescente a farinha e o fermento, misturando tudo devagar e muito bem. Em seguida, prepare o recheio: leve os ingredientes ao fogo baixo até engrossar levemente, como um brigadeiro cremoso.

Despeje metade da massa em uma forma untada, adicione o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por cerca de 45 minutos.

O resultado é um bolo fofinho, com recheio derretendo no centro e um aroma irresistível. Quando sair do forno, basta deixar amornar e servir (o recheio escorre por dentro como se tivesse sido adicionado depois).

Essa receita é a prova de que, na cozinha, simplicidade e criatividade formam a combinação mais deliciosa que existe.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!