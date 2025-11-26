Morte de advogado após grave acidente em Catalão gera comoção nas redes sociais: “pessoa maravilhosa”

Vítima perdeu controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram de Gabriel Honório)

A morte do advogado Gabriel Honório Ribeiro da Silva, de 37 anos, que faleceu em um grave acidente de trânsito na BR-050, em Catalão, causou comoção nas redes sociais. A fatalidade ocorreu na manhã desta quarta-feira (26).

Em comentários nas redes sociais, conhecidos da vítima relembraram características do profissional e lamentaram a partida precoce.

Em um deles, uma pessoa o descreveu como uma “pessoa maravilhosa, esforçada, dedicada” e cuidadosa com a mãe.

“Meu amigo querido. Não estou acreditando ainda, meu Deus. Agradeço a Deus por ter me dado a honra de ter te conhecido, ter convivido um pouco com você e ter conhecido essa pessoa maravilhosa que você sempre foi, que sempre quis ajudar o próximo. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu outra internauta.

“Estudou comigo, era gente boníssima! Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de perda e dor”, destacou outro.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos. Gabriel fez uma passagem de muita luz; que esteja em um lugar de conforto”, afirmou um usuário.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 295, quando Gabriel — que seguia no sentido Araguari — perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore. Após a colisão, o carro pegou fogo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela concessionária da rodovia. A vítima, que estava presa no veículo, foi retirada por motoristas que passavam pelo local.

Apesar dos esforços, ele não resistiu e faleceu ainda na cena do acidente. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

