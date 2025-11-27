Misturinha poderosa que as donas de casa estão usando para deixar a casa perfumada por semanas

Truque simples com arroz e alecrim ganhou popularidade por unir aroma agradável, sensação de bem-estar e benefícios práticos no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Quem acompanha as tendências de cuidados com a casa já deve ter percebido que, nos últimos meses, um hábito curioso começou a aparecer cada vez mais nas redes sociais: um frasquinho de vidro com arroz cru e ramos de alecrim colocado em estantes, corredores, salas e até dentro do guarda-roupa.

À primeira vista, pode até parecer apenas um enfeite improvisado, mas a mistura ganhou fama justamente por entregar resultados que surpreendem quem testa.

E o motivo desse novo “ritual doméstico” ficou claro quando especialistas em organização e bem-estar explicaram por que tantas pessoas adotaram a combinação.

Um desodorizador natural e discreto

O arroz sempre foi conhecido por absorver umidade e odores. Em casas mais fechadas, apartamentos pequenos ou ambientes com pouca ventilação, ele funciona como um neutralizador natural, ajudando a diminuir cheiros fortes e reduzindo aquela sensação de abafado que incomoda.

Quando o alecrim é misturado, o frasco deixa de ser apenas funcional e passa a perfumar o ambiente com um aroma suave, herbal e muito agradável.

O cheiro não é enjoativo, não invade o cômodo e dura semanas, já que os óleos naturais da erva evaporam lentamente.

Sensação de limpeza e energia leve

Além do efeito prático, muita gente associa o alecrim a sensação de casa fresca, mentalidade tranquila e ambiente mais “leve”.

Mesmo quem não acredita em nada espiritual percebe que o aroma realmente traz uma atmosfera mais aconchegante.

O arroz, por absorver umidade, também ajuda a evitar aquele incômodo típico de ambientes úmidos: mofo, cheiro de armário fechado e sensação de ar pesado.

É exatamente essa soma — perfume suave + ambiente mais seco — que faz o frasco parecer um “mini purificador caseiro”.

Como as pessoas estão usando a mistura

O mais interessante é que esse hábito não segue uma regra rígida. Cada pessoa adapta ao próprio espaço:

Salas, o frasco traz perfume leve;

Banheiros e lavabos, ajuda a reduzir umidade;

Guarda-roupas, diminui cheiro e deixa roupas com aroma agradável;

Cozinhas, neutraliza odores depois de preparar pratos com cheiro forte.

Não precisa abrir o frasco: ele funciona tanto aberto quanto fechado, dependendo da intenção. Aberto perfuma mais; fechado absorve melhor a umidade.

Um truque barato e eficiente

Em um momento em que produtos aromatizantes ficaram caros, a mistura de arroz com alecrim se tornou uma alternativa caseira simples e acessível.

O preparo exige apenas um pote limpo, arroz cru e ramos frescos ou secos da erva. O frasco dura várias semanas e pode ser renovado facilmente.

É esse equilíbrio entre custo baixo, efeito imediato e aparência decorativa que transformou a técnica em tendência doméstica.

O hábito viralizou porque junta três coisas que muita gente busca na rotina:

Ambiente mais cheiroso,

Sensação de leveza,

Solução contra umidade e odores.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!