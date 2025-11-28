Antes de anunciar separação, Ivete Sangalo fez reflexão emocional em show

Após o discurso, Ivete contou estar vivendo um momento de renascimento pessoal

Folhapress - 28 de novembro de 2025

Cantora baiana, Ivete Sangalo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ivete Sangalo, 53, anunciou o fim de seu casamento com Daniel Cady, 40, pai de seus três filhos, após 17 anos de união nesta quinta-feira (27). Com a repercussão do término, fãs resgataram um discurso feito pela cantora durante o show “Ivete Clareou”, realizado no último sábado (23), no Rio de Janeiro.

No palco, Ivete refletiu sobre fases desafiadoras da vida e a sensação de superação. “Eu mereço ser feliz, todos nós merecemos. Às vezes a gente vive um momento em que acha que não vai conseguir, que vai estagnar por alguma razão. Quando estamos tristes pra cacete, presos a uma situação, ainda assim sempre existe uma saída, por mais difícil que seja de enxergar”, disse.

A cantora, que chegou a comprar uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, para a família no ano passado, seguiu comentando sobre o tempo necessário para assimilar problemas. “Esse tempo que Deus dá para a gente maturar nossos problemas é fundamental. Porque Ele conduz tudo — nós não controlamos nada”, afirmou.

A intérprete “Poeira” e “Festa” ainda brincou com a rapidez que as coisas acontecem na vida das pessoas . “A vida não só anda, ela capota. Ela vai se transformando, e a gente vai aprendendo, amadurecendo. E quando saímos dessas fases, saímos renascidos, saímos vitoriosos. É assim com todos nós.”

Ao fim do discurso, Ivete contou estar vivendo um momento de renascimento pessoal. “Este show está sendo muito importante pra mim nesse sentido. Um renascimento. Fazendo algo que eu queria muito”, concluiu a cantora.