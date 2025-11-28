Detalhe no passaporte pode barrar sua viagem e a maioria dos viajantes nem imagina

Regra pouco conhecida faz muitos viajantes serem impedidos de embarcar mesmo com o passaporte dentro da validade

Magno Oliver - 28 de novembro de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Muita gente só percebe que algo está errado no passaporte na hora do embarque, quando a viagem já está paga, o roteiro pronto e o sonho prestes a começar.

O que poucos brasileiros sabem é que existe um detalhe técnico que pode fazer o documento ser recusado, mesmo que ele esteja “válido” aos olhos do viajante.

O problema acontece porque vários países, especialmente na Europa, não aceitam passaportes que estejam perto do vencimento. Na prática, o documento pode parecer totalmente regular, mas ainda assim ser considerado inválido para entrar no território estrangeiro.

No caso dos países da área Schengen, por exemplo, é exigido que o passaporte tenha pelo menos três meses de validade após a data prevista de retorno.

Além disso, alguns destinos recomendam um prazo ainda maior, chegando a seis meses. Quem tenta viajar perto do limite corre o risco de ser barrado já no balcão da companhia aérea, antes mesmo de chegar ao destino.

Outro ponto que surpreende muitos brasileiros é que o passaporte pode ser rejeitado mesmo com vários meses de validade.

Isso acontece porque alguns países analisam também a data de emissão. Se o documento tiver sido emitido há mais de dez anos, ele pode ser automaticamente recusado, ainda que o vencimento esteja longe.

Como essas regras variam de acordo com o destino, muitos viajantes só descobrem a restrição quando é tarde demais.

E, diferente de outros documentos, o passaporte não tem “jeitinho”: se ele não atende às exigências da imigração, a pessoa simplesmente não embarca.

Por isso, especialistas recomendam sempre verificar as regras específicas do país antes de viajar e, principalmente, renovar o passaporte com antecedência, mesmo que ainda reste algum tempo para o vencimento.

Essa simples verificação evita transtornos, prejuízos e a frustração de ter a viagem cancelada por causa de um detalhe que a maioria nem imagina que existe.