Cidade conhecida como a Veneza Brasileira tem mais de 50 praias, lagoas e ilhas que encantam turistas

Variedade de cenários impressiona quem chega pela primeira vez

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Eu Amo Paraty)

Paraty, no litoral Sul do Rio de Janeiro, é um dos destinos mais completos do país para quem busca cultura, mar e tranquilidade no mesmo lugar.

O centro histórico, formado por casarões coloniais, igrejas centenárias e ruas de pedra, tornou a cidade famosa pelo apelido de “Veneza Brasileira”, já que algumas vias ficam parcialmente inundadas durante a maré alta.

O cenário cria um charme único e reforça o clima de preservação que atrai visitantes durante todo o ano.

Além da arquitetura que remete ao período colonial, Paraty se destaca pela quantidade de paisagens naturais. A baía da cidade reúne dezenas de praias, ilhas e enseadas, muitas delas acessíveis apenas por barco.

Somando os trechos próximos ao centro e as praias das ilhas vizinhas, o destino ultrapassa facilmente 50 opções para quem busca águas calmas, trilhas, aventura ou descanso absoluto.

A variedade de cenários impressiona quem chega pela primeira vez. Há praias urbanas bem estruturadas, como Pontal e Jabaquara, além de locais mais isolados, como a Praia do Sono, as áreas preservadas da vila de Trindade e o Saco do Mamanguá, considerado o único fiorde tropical do país.

Em todas elas, a mata atlântica ao redor reforça a sensação de natureza intocada e garante ótimos pontos para mergulho e passeios de barco.

Paraty também oferece experiências culturais que completam a viagem. O centro histórico reúne ateliês, restaurantes tradicionais, cafés e espaços voltados à produção artística local.

Caminhar pelo casario iluminado à noite é uma das atividades preferidas dos visitantes, que aproveitam para explorar a gastronomia e a programação de eventos da cidade.

A combinação entre patrimônio histórico e diversidade natural transforma Paraty em destino versátil.

Seja para férias em família, viagens românticas ou descanso próximo à natureza, a cidade segue encantando turistas que buscam praias bonitas, clima acolhedor e um dos cenários coloniais mais preservados do país.

