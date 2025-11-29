Criança de 2 anos morre após ingerir comprimidos em Goiás

Menina chegou ao Hospital Regional Geraldo Landô em estado grave e não resistiu; caso será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 29 de novembro de 2025

Morte da criança aconteceu no Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Geraldo Landô. (Foto: Reprodução/Google Maps)

A morte de uma criança de 2 anos foi registrada na madrugada deste sábado (29) no Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Geraldo Landô (HSLMB), após a ingestão de comprimidos.

Segundo informações, a médica plantonista do hospital acionou o 190 para comunicar o óbito acidental da garotinha.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi enviada ao local para registrar a ocorrência e aos policiais, os responsáveis informaram que a criança teria ingerido aproximadamente sete comprimidos de cinarizina, medicamento indicado para tontura, por volta das 18h.

Ainda conforme a PM, após ingerir os comprimidos, não houve alteração aparente no comportamento da menina. Ela jantou, tomou banho e dormiu normalmente. Porém, por volta das 23h30, acordou apresentando tremores e salivação intensa.

Diante do quadro, os pais a levaram às pressas de Córrego do Ouro, onde moram, até o hospital em São Luís de Montes Belos, realizando compressões torácicas durante o trajeto na tentativa de mantê-la respirando.

Já na unidade de saúde, a criança apresentou crises convulsivas, evoluindo para óbito durante a madrugada.

O caso agora segue para investigação detalhada pela Polícia Civil (PC), que apurará as circunstâncias da ingestão dos comprimidos e demais fatores que levaram ao desfecho trágico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!