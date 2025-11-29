Peixe supera a tilápia e o linguado, se consagrando como melhor para fazer na airfryer
Escolha surpreende quem cozinha no dia a dia e mostra como o robalo vem ganhando espaço nas receitas práticas e saudáveis
O robalo ganhou espaço entre os consumidores que buscam opções práticas e saudáveis para o dia a dia.
Testes culinários recentes mostraram que ele supera a tilápia e o linguado quando o preparo é feito na airfryer, tendência que cresceu nas cozinhas brasileiras pela praticidade e rapidez.
O peixe se destaca pela textura mais firme, que não desmancha durante o cozimento, e pela capacidade de manter a umidade interna mesmo em temperaturas mais altas.
Isso faz com que o robalo fique dourado por fora e macio por dentro, evitando o ressecamento comum em outros filés.
Textura que resiste ao calor da airfryer
O robalo não quebra facilmente, o que garante um preparo mais uniforme.
Sabor suave e versátil
Ele combina com temperos simples, marinadas e receitas rápidas, sem perder o sabor natural.
Melhor desempenho em testes caseiros
Consumidores relatam que o robalo fica mais macio que a tilápia e mais consistente que o linguado.
Opção prática para o dia a dia
O peixe rende bem em cortes variados e exige pouco tempo de preparo, o que facilita a rotina.
Com isso, o robalo se confirma como a melhor escolha para quem quer praticidade, sabor equilibrado e um resultado mais confiável usando a airfryer.
