5 peixes baratos que chefs usam para substituir cortes caros no dia a dia

Profissionais da gastronomia revelam quais peixes acessíveis oferecem sabor, textura e versatilidade parecidos com os cortes nobres

Gabriel Yuri Souto - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Os peixes baratos estão ganhando espaço nas cozinhas profissionais porque entregam sabor, textura firme e preparo rápido, sem depender de cortes caros como salmão, robalo e linguado.

Chefs explicam que, com a escolha certa, é possível criar pratos sofisticados usando espécies acessíveis, que respondem bem à grelha, ao forno e até aos ensopados.

Além disso, muitos desses peixes são frescos, fáceis de encontrar e têm menor variação de preço ao longo do ano.

1. Tilápia: o curinga que substitui filés nobres sem perder qualidade

A tilápia é um dos peixes baratos mais usados por chefs no dia a dia, porque tem sabor suave, textura firme e aceita vários tipos de preparo.

Ela substitui com facilidade cortes claros e delicados, como linguado ou pescada branca. A tilápia grelha bem, empana com qualidade e funciona até em molhos encorpados.

Por ser leve, agrada a todos os paladares e combina com temperos simples ou elaborados.

2. Sardinha: o peixe barato que entrega sabor de peixe caro

A sardinha surpreende pelo sabor rico e nutritivo, além de ser um dos peixes mais acessíveis do mercado. Chefs usam a espécie para substituir peixes gordurosos e intensos, como salmão e atum, porque ela se comporta muito bem no forno, na brasa e em marinadas rápidas.

Quando preparada corretamente, a sardinha desenvolve um sabor profundo e sofisticado, típico de pratos de alta gastronomia.

3. Corvina: a opção coringa para receitas ao forno e moquecas

A corvina tem carne branca firme, sabor suave e ótimo rendimento, o que faz dela uma substituta excelente para robalo e garoupa.

É um dos peixes baratos favoritos de chefs quando a intenção é servir pratos com caldo, como ensopados, moquecas e preparos assados.

A carne mantém formato mesmo em cozimentos longos e absorve temperos com facilidade.

4. Merluza: a alternativa econômica para pratos clássicos

A merluza é um peixe neutro, perfeito para quem busca alternativas mais baratas ao bacalhau fresco ou ao linguado. Ela desmancha em lascas macias, cozinha rápido e funciona bem em receitas com batatas, manteiga, limão e ervas.

Chefs gostam da merluza porque o custo é muito menor, mas o resultado no prato continua elegante.

5. Anchova: a substituta saborosa para cortes firmes e caros

A anchova tem sabor marcante e carne firme, tornando-se substituta natural para peixes mais caros usados na grelha, como namorado e dourado-do-mar. A espécie ganha destaque quando preparada com casca crocante, no forno ou na chapa quente.

Além disso, é um dos peixes baratos mais valorizados por quem procura sabor intenso sem gastar muito.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!