Homem é brutalmente espancado e tem parafuso cravado na cabeça após briga em bar; três são presos em Goiânia

Desentendimento teve início após a vítima, embriagada, urinar em uma parede próxima aos suspeitos

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2025

Vítima ficou com parafuso cravado na cabeça após espancamento em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma tentativa de homicídio, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, terminou com a prisão de dois jovens (de 27 e 26 anos) e um idoso (de 66 anos), apontados como autores de um ataque extremamente violento que deixou a vítima, de 38 anos, em estado crítico.

O crime ocorreu após um desentendimento próximo a um bar do bairro, após a vítima, embriagada, urinar em uma parede próxima aos suspeitos.

A discussão evoluiu rapidamente para agressões físicas. Armados com pedaços de madeira, os suspeitos perseguiram a vítima até a residência dele, que foi invadida pelo trio.

Dentro do imóvel, o homem foi espancado e teve um parafuso cravado na cabeça, elevando ainda mais a gravidade do caso.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital entubada, devido às lesões severas na região da cabeça. A esposa do homem também sofreu agressões durante o ataque.

As equipes da ROTAM, iniciaram buscas imediatas e localizaram os suspeitos poucas horas depois. No momento da abordagem, um deles estava acompanhado da filha de dois anos, que foi entregue à mãe.

Os três homens foram autuados por tentativa de homicídio qualificada e seguem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil deve aprofundar as investigações para esclarecer todos os detalhes da motivação e dinâmica do crime.

