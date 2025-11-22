Adolescente é resgatada machucada e desnutrida após ser mantida em cárcere privado por 2 anos pela mãe e padrasto

Situação só veio à tona depois que a vítima conseguiu fugir, foi acolhida por uma pessoa que passava pela rua e entrou em contato com o pai

Isabella Valverde - 22 de novembro de 2025

Vítima foi levada ao hospital com peso imcopatível com a idade e sinais de desnutrição. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um caso revoltante foi registrado na madrugada de sexta-feira (21), após a Polícia Civil (PC) descobrir que uma adolescente de 16 anos estava sendo mantida em cárcere privado há dois anos e era torturada pela mãe e pelo padrasto, em uma casa no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

A situação só veio à tona depois que a vítima conseguiu fugir, foi acolhida por uma pessoa que passava pela rua e entrou em contato com o pai, que mora em Novo Gama, município goiano localizado no Entorno do Distrito Federal (DF).

À TV Anhanguera, a polícia informou que a adolescente havia se mudado para morar com a mãe há cerca de dois anos e era mantida nos fundos da casa, sendo privada até mesmo de alimentação.

A garota contou à polícia que, quando não conseguia realizar as tarefas domésticas conforme a mãe exigia, sofria agressões e chegava a ficar até três dias sem comer.

Bastante machucada, com peso incompatível com a idade e sinais de desnutrição, a vítima resgatada foi encaminhada ao Hospital Estadual da Mulher (Hemu) e, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML) para verificar se sofreu abuso sexual.

Em entrevista à TV Anhanguera, o pai da garota afirmou que não tinha notícias da filha desde que ela se mudou de Novo Gama, pois a mãe não permitia qualquer contato e chegou a bloquear telefones e redes sociais da menina.

“Eu não conseguia falar com a minha filha, mas conseguia falar com a mãe dela, e ela sempre dizia que estava tudo bem. A mãe nunca deixou ter contato com a minha filha. Aí olha a situação em que minha filha ficou. Mantinha ela presa, dormia no chão”, relatou.

As investigações da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) apontam ainda a participação de uma terceira pessoa no caso, que faria parte de um “trisal” mantido pela mãe e pelo padrasto.

