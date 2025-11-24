Jovem de 19 anos morre após capotamento na BR-414; motorista estava bêbado
Condutor do veículo, de 21 anos, foi internado devido aos ferimentos que sofreu
Uma jovem de 19 anos morreu na tarde deste domingo (23) após um grave capotamento na BR-414, na altura do km 396, em Corumbá de Goiás. Ela era passageira do veículo conduzido por um motorista de 21 anos.
Segundo informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento.
Com a força do impacto, ambos foram arremessados para fora do carro. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,80 mg/L — índice que configura crime de trânsito. Além disso, ele não possuía habilitação.
Devido aos ferimentos, o motorista foi levado para atendimento médico.
As informações sobre o crime de embriaguez ao volante foram levadas para uma delegacia de Polícia Civil (PC), para que fossem tomadas as devidas medidas legais.
