Jovem de 19 anos morre após capotamento na BR-414; motorista estava bêbado

Condutor do veículo, de 21 anos, foi internado devido aos ferimentos que sofreu

Augusto Araújo - 24 de novembro de 2025

Condutor do veículo estava bêbado quando perdeu controle do carro. (Foto: Divulgação/PRF)

Uma jovem de 19 anos morreu na tarde deste domingo (23) após um grave capotamento na BR-414, na altura do km 396, em Corumbá de Goiás. Ela era passageira do veículo conduzido por um motorista de 21 anos.

Segundo informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento.

Com a força do impacto, ambos foram arremessados para fora do carro. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,80 mg/L — índice que configura crime de trânsito. Além disso, ele não possuía habilitação.

Devido aos ferimentos, o motorista foi levado para atendimento médico.

As informações sobre o crime de embriaguez ao volante foram levadas para uma delegacia de Polícia Civil (PC), para que fossem tomadas as devidas medidas legais.

