Não é o salmão, nem o robalo: o peixe que virou queridinho por ser barato, saboroso e fácil de preparar

A alta nos preços levou consumidores a redescobrir um peixe simples e acessível, que voltou a ocupar espaço nas mesas brasileiras pela mistura de sabor, praticidade e economia

Isabella Valverde - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Com a constante mudança nos preços dos alimentos, muitos brasileiros passaram a procurar alternativas que oferecessem bom rendimento sem pesar no bolso.

Nesse cenário, um peixe tradicional reapareceu como solução prática para refeições rápidas e saborosas.

Ele não tem status de peixe nobre, não costuma aparecer em cardápios sofisticados e por muito tempo foi deixado de lado nas compras semanais.

Mesmo assim, ganhou nova força entre consumidores que buscam sabor e economia.

A sardinha se destacou porque permanece acessível em comparação com outras opções que se tornaram cada vez mais caras.

Em muitas regiões, é encontrada por valores que cabem no orçamento e garantem preparo de pratos variados.

Essa diferença de preço tem sido decisiva para quem tenta equilibrar gastos sem abrir mão de refeições completas.

O sabor marcante é outro ponto que impulsiona o retorno da sardinha às mesas.

Muitas famílias a consideram uma escolha prática para assados rápidos, frituras ou preparos simples no dia a dia.

O peixe também combina bem com molhos, legumes e massas, o que facilita a criação de pratos caseiros sem grande complexidade.

Outro motivo que explica o crescimento da procura é a boa durabilidade quando vendida em lata.

A versão enlatada se tornou ainda mais popular porque resolve refeições de última hora, tem preparo fácil e aparece com frequência entre os produtos que continuam relativamente baratos.

Já a sardinha fresca ganhou destaque entre consumidores que preferem cozinhar com ingredientes naturais e buscam opções com boa relação entre preço e rendimento.

A redescoberta da sardinha mostra como hábitos alimentares mudam de acordo com o cenário econômico e como produtos simples podem voltar ao centro das refeições quando entregam praticidade, sabor e economia.

A tendência é que o peixe siga valorizado, já que continua sendo uma das alternativas mais acessíveis para quem busca variedade sem elevar o orçamento doméstico.

