Últimos dias para se inscrever em concurso da Alego com salários acima de R$ 10 mil

No total, são 101 vagas distribuídas para níveis médio e superior

Samuel Leão - 05 de dezembro de 2025

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). (Foto: Carlos Costa)

Os interessados em uma das 101 vagas oferecidas no novo concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) têm apenas até a terça-feira (10) para se inscrever.

O prazo final para o cadastro é às 16h, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

O concurso oferece oportunidades para os cargos de Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Policial Legislativo.

Para os cargos de Analista Legislativo, que exigem nível superior, a remuneração é de R$ 10.150, com jornada de trabalho de 06h.

Já para as funções de nível médio, o salário é de R$ 7.408, mantendo a mesma carga horária. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 195.

O processo seletivo incluirá, para parte dos cargos, prova de conhecimentos práticos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, prova de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

Mais informações sobre o concurso público estão detalhadas no edital oficial.

