Chuveiro saindo pouca água? Veja o que pode estar causando isso e como resolver de forma simples

Especialistas explicam que a perda de vazão do chuveiro costuma surgir de forma discreta, mas vai piorando com o tempo, principalmente quando sujeira, minerais e peças internas alteram o fluxo natural da água

Gabriel Yuri Souto - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A queda na pressão pode acontecer tanto em casas antigas quanto em instalações novas. Em boa parte dos casos, o problema não está na rede hidráulica, mas em detalhes internos do próprio chuveiro que ficam esquecidos.

Sais minerais acumulados e um pequeno redutor de pressão instalado no cano são os maiores responsáveis pela fraqueza do jato, e ambos podem ser corrigidos sem troca do aparelho.

Como os sais minerais presentes na água se acumulam nos furinhos

A água encanada leva pequenas quantidades de cálcio, magnésio e outras partículas que começam a se fixar na saída do chuveiro.

Com o uso diário, esses minerais formam uma camada sólida que estreita os furinhos do espalhador, fazendo a água sair em fios tortos, finos ou fracos.

Em regiões onde a água é considerada dura, esse entupimento pode aparecer rapidamente, prejudicando até chuveiros recém-instalados.

O redutor de pressão escondido no cano

Muitos chuveiros vêm de fábrica com um pequeno redutor de pressão encaixado na rosca de entrada. Essa peça existe para evitar danos quando a pressão da rua é muito alta, mas acaba prejudicando casas onde o fluxo já é naturalmente baixo.

Como a maioria das pessoas nem sabe que esse redutor existe, ele permanece ali e continua limitando o volume de água. Quando removido corretamente por um profissional, a diferença na força do jato costuma ser imediata.

A limpeza simples do espalhador que devolve força ao jato e melhora o desempenho do banho

Uma das formas mais eficientes de recuperar a vazão é limpar o espalhador. Ao deixá-lo de molho em água morna com vinagre, os minerais acumulados se soltam com facilidade, liberando a passagem da água.

Depois da imersão, a desobstrução dos furinhos com uma escova fina ou palito completa o processo. Esse tipo de manutenção periódica evita entupimentos futuros e mantém o jato estável por mais tempo.

Quando o problema não está no chuveiro e é necessário avaliar o encanamento ou o registro

Se o fluxo continua fraco mesmo após a limpeza e a retirada do redutor, a causa pode estar no registro, em um trecho da tubulação ou no aquecedor, especialmente em sistemas a gás.

Obstruções internas, pressões baixas na rede externa ou falhas no misturador exigem avaliação técnica. Identificar o ponto exato do bloqueio evita gastos desnecessários com novos chuveiros e garante um banho adequado novamente.

