Conheça a avenida monumental que fica no Brasil, virou patrimônio mundial e entrou para o Guinness

Passear por lá é se conectar com a história do Brasil e admirar um projeto que combina estética, funcionalidade e inovação

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Você sabia que existe uma avenida no Brasil que entrou para o Guinness como a mais larga do mundo?

Essa avenida impressiona não apenas pelo tamanho, mas também por ser o coração cívico e cultural de Brasília.

Com monumentos icônicos, recordes curiosos e uma arquitetura única, ela é um verdadeiro cartão-postal que vale a pena conhecer de perto.

Uma avenida de proporções gigantescas

Estamos falando do Eixo Monumental, a principal avenida de Brasília.

Com cerca de 16 km de extensão e 250 metros de largura, ela já foi registrada no Guinness Book como a avenida mais larga do planeta.

A avenida liga a Rodoviária do Plano Piloto à Praça dos Três Poderes, oferecendo uma vista panorâmica de toda a cidade.

A largura impressionante permite até 12 faixas de circulação, seis em cada sentido, tornando o tráfego intenso mas organizado.

Monumentos e arquitetura que encantam

O Eixo Monumental não é só grande em medidas, mas também em importância.

Ao longo de sua extensão estão localizados os principais monumentos de Brasília: a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes.

Cada edifício foi projetado por Oscar Niemeyer, com paisagismo assinado por Burle Marx.

Essa combinação de arte e urbanismo fez com que a área fosse tombada como Patrimônio Mundial pela UNESCO, reconhecendo seu valor histórico e cultural.

Recordes que marcam história

Além de já ter conquistado o Guinness por ser a avenida mais larga do mundo, o Eixo Monumental abriga outros recordes.

Um dos mais famosos é a maior bandeira hasteada do mundo, localizada no Pavilhão Nacional, próximo ao Congresso Nacional.

Esses títulos não só atraem turistas, mas também reforçam a grandiosidade e o simbolismo do local.

Marco cívico e cultural

O Eixo Monumental é muito mais do que uma via de trânsito.

É o centro do poder brasileiro, concentrando os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Além disso, museus, memoriais e espaços de lazer completam o cenário, tornando a avenida um ponto de encontro da população e dos visitantes.

Cada passeio por ali oferece uma verdadeira aula de história e arquitetura.

Curiosidades que surpreendem

Muitas pessoas não sabem, mas o Guinness registra o Eixo Monumental há décadas, e ele continua sendo referência internacional.

Apesar de existirem concorrentes, como a Avenida 9 de Julho em Buenos Aires, o Eixo permanece como símbolo da grandiosidade do planejamento urbano de Brasília.

Passear por ali é se conectar com a história do Brasil e admirar um projeto que combina estética, funcionalidade e inovação.

O Eixo Monumental é, sem dúvida, uma das avenidas mais impressionantes do mundo.

Reconhecida pelo Guinness e pela UNESCO, ela une beleza, história e recordes que fazem qualquer visitante se encantar.

Vale a pena explorar cada metro dessa avenida monumental e conhecer o coração de Brasília.

