Motorista de app viraliza ao enganar passageiros curiosos em Goiânia: “tenho cinco filhos”

Fabrício Miranda mostrou situações inusitadas que vivenciou ao dirigir pela capital

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista de aplicativo e influencer publicou um vídeo divulgando o que ele considerou como “mentindo para os passageiros curiosos”, enquanto prestava serviço dirigindo em Goiânia.

A partir disso, Fabrício Miranda (@fabricio.driver62) exibiu, preservando a identidade de todos, com o que ele era questionado enquanto realizava as corridas na capital. O post foi feito no Instagram que ele mantém na internet.

Na primeira situação divulgada, uma primeira passageira questiona: “você é de Goiânia”, com ele respondendo: “Eu moro aqui, mas eu não sou daqui não”, falando a ela que seria do Pará.

Uma segunda mulher também inicia uma conversa com o prestador de serviço questionando sobre a naturalidade do jovem. “Você não é do estado não”, dispara, com ele dizendo, dessa vez, que era de São Luís do Maranhão.

A passageira seguinte lançou: “Você é ‘uber’ em tempo integral”? Ele respondeu que só estaria “fazendo um extra”, explicando que a atividade principal dele seria “fazer programa”. Ela, então, questiona se ele seria programador.

Agora, na quarta situação o influencer exibe a interpelação de um homem. “Você é daqui? ”, perguntou. O motorista, dessa vez, disse ser da Paraíba, o que foi concordado pelo passageiro. “Você tem o sotaque diferente mesmo”, citou.

Finalizando, outra mulher é exibida querendo saber se ele teria filhos. “Tenho cinco”, devolveu o jovem, com ela incrédula. “Você parece tão novinho”, falou, perguntando se seria com uma mulher só. “Cada um com uma mulher diferente”, respondeu o influencer.

