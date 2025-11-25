A cidade fora do comum que promete conquistar viajantes de todo o Brasil no final de ano

Entre caminhos antigos e águas marcantes, um lugar surpreende, com cenários únicos para quem busca algo fora do comum para um bom lazer

Quem busca um destino turístico fora da rota comum para a temporada de fim de ano está começando a olhar para Piranhas, uma cidade histórica às margens do Rio São Francisco, no sertão de Alagoas.

Com casario colorido, clima quente, noites movimentadas e paisagens que parecem pintadas à mão, o município ganhou muita força no turismo nacional e se tornando uma alternativa encantadora para quem deseja fugir dos cenários mais óbvios do Nordeste.

Localizada no Alto Sertão alagoano, à cerca de 280 quilômetros de Maceió, Piranhas combina tranquilidade, riqueza histórica e aventura ao ar livre. Seus prédios coloniais preservados, as ruas estreitas e o visual do “Velho Chico” criam uma atmosfera única, que atrai desde viajantes curiosos até apaixonados por cultura e natureza.

Não por acaso, a cidade foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional e ganhou ainda mais visibilidade após ser cenário de produções televisivas.

Entre os principais pontos turísticos de Piranhas está o famoso Cânion do Xingó, acessível por passeios de catamarã que revelam paredões impressionantes e águas esverdeadas. Outro destaque é o Museu do Sertão, que conta a história local e exibe registros sobre Lampião e o cangaço, parte fundamental da identidade cultural da região.

Para quem gosta de uma caminhada ao ar livre, o Mirante Secular oferece um dos melhores pôr do sol do Nordeste. A cidade também se destaca pela vida noturna vibrante.

A região ribeirinha, conhecida como Orla, reúne bares, restaurantes e música ao vivo que transformam as noites em uma experiência irresistível para quem gosta de combinar viagem com diversão. Já quem prefere descanso encontra pousadas charmosas e vistas privilegiadas do rio.

