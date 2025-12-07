Festa termina em tragédia após jovem ser morto a tiros em Senador Canedo

IML e a Polícia Científica foram chamados para realização de perícia e recolhimento do corpo

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Reprodução)

O que era para ser um momento de descontração terminou em tragédia após um jovem, de 24 anos, ser morto a tiros. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (07), em Senador Canedo.

A situação aconteceu por volta das 04h, quando a vítima foi convidada para ir ao evento, acompanhada de um amigo.

Por motivos ainda desconhecidos, ele se envolveu em uma briga com outra pessoa e acabou sendo alvejado por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao endereço. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica também foram chamados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.

O autor dos disparos não foi identificado e o caso segue sendo investigado.

