Filha revela momentos de desespero após pai ficar ilhado em Goiânia: “graças a Deus os bombeiros socorreram”

No relato, ela afirma que episódio ocorreu em minutos e que foi informada por meio das redes sociais

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Momentos de susto e desespero marcaram a tarde de um motorista de aplicativo, de 55 anos, no último sábado (06). Por alguns minutos, ele ficou “ilhado” após uma enchente atingir a Marginal Botafogo, em Goiânia.

Em vídeos publicados no Instagram, a filha do homem deu detalhes do episódio. De acordo com ela, ele estava levando alguns passageiros do Shopping Passeio das Águas e seguia rumo a via.

Em cerca de três minutos, segundo ela, o motorista foi surpreendido pela rápida elevação do nível da água e, antes que a situação piorasse, pediu que os passageiros deixassem o carro.

“Quando ele viu, pediu para que os passageiros descessem e eles saíram correndo, mas ele ficou. E aí, segundo ele, foi muito rápido. A ideia que ele teve foi subir em cima do carro, e aí o carro estava começando a cair para frente. Ele abriu o porta-malas e conseguiu se equilibrar”, diz.

Ainda conforme relatado por ela, populares que estavam no local registraram o momento e, após o compartilhamento das imagens, a família conseguiu reconhecê-lo. O motorista chegou a tentar pedir ajuda usando o próprio celular, mas não conseguiu devido à chuva.

Ao chegarem ao local, ele já havia sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade de saúde para receber um imunizante.

“Graças a Deus os bombeiros socorreram ele, pegaram ele, e os motoboys que estavam lá também ajudaram. O pessoal da SMT também ajudou. […] Eles prestaram muita assistência, o carro já foi recolhido e está com o seguro”, afirmou.

DETALHES 😱 Filha revela momentos de desespero após pai ficar ilhado em Goiânia: “graças a Deus os bombeiros socorreram” Leia: pic.twitter.com/11pr2nT7fh — Portal 6 (@portal6noticias) December 7, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.