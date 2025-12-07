Ivete Sangalo comenta novo post do ex-marido e fãs se animam

Reação dos fãs foi imediata

Folhapress - 07 de dezembro de 2025

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Pouco mais de uma semana após anunciarem que não estão mais juntos, Ivete Sangalo e Daniel Cady voltaram a interagir nas redes sociais, chamando atenção dos fãs pela forma como têm lidado com a separação.

O nutrólogo postou fotos logo depois de participar de uma travessia em mar aberto na Bahia e descreveu na legenda a alegria e a gratidão que estava sentindo ao completar o circuito de 1,5 km de natação. Ivete, assim como fez dias atrás, o aplaudiu, usando emojis de palmas. A reação dos fãs foi imediata.

Além dos aplausos da ex-mulher, os comentários incluíram elogios à forma física de Daniel, perguntas sobre o motivo do rompimento e uma declarada torcida por reconciliação: “Será que não voltam? Não vejo eles separados”, escreveu uma seguidora. “Mainha, de olho”, comentou outra.

Ivete e Daniel foram casados por 17 anos, e são pais de Marcelo, 16, e das gêmeas Marina e Helena, de 7. Os dois sempre foram discretos em relação à vida pessoal.