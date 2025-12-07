Prefeitura de Goiânia já tem plano para impedir que motoristas entrem em alagamentos da Marginal Botafogo
Declaração surge horas após um condutor ficar ilhado e precisar subir em cima de um carro para pedir socorro
Horas depois das chuvas que provocaram alagamentos em Goiânia e deixaram um motorista ilhado na Marginal Botafogo, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou já ter um plano para impedir que o episódio se repita.
Em entrevista à TV Anhanguera, ele afirmou que tanto a via onde a cena ocorreu quanto a Avenida 87 devem receber cancelas para bloqueio preventivo em casos de alagamento.
Em nota, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que as estruturas foram compradas na quinta-feira (4) e terão acionamento automático e monitoramento em tempo real. A expectativa é que sejam instaladas em até 60 dias.
Além das estruturas, Mabel anunciou que serão construídos piscinões na Marginal Botafogo e que a Prefeitura pedirá autorização ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) para realizar obras emergenciais.
A previsão é que as intervenções para resolver os alagamentos somem R$ 120 milhões.
Muita chuva
O motorista ilhado não foi o único caso que assustou moradores. No mesmo dia, uma adolescente de 13 anos foi arrastada pela enxurrada e ficou presa embaixo de um carro estacionado. Ela precisou ser levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
Conforme balanço feito pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em duas horas a capital recebeu 108,2 milímetros de chuva somente na região do Jardim Botânico.
Leia a nota da SET
A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (Set) informa que o sistema de barreiras automáticas para bloqueio preventivo de vias em caso de alagamento será implantado em até 60 dias. A instalação inicial será realizada na Rua 87 e nos acessos da Marginal Botafogo, considerados os pontos mais críticos da cidade. O sistema inclui cancelas inteligentes com acionamento automático e monitoramento em tempo real, reforçando a segurança viária e evitando que veículos entrem em áreas alagadas.
