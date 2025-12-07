Adolescente fica em coma após ficar presa em enchente e vizinhos precisarem cortar o cabelo dela para resgatá-la
Caso aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram Goiânia neste sábado (06)
A adolescente, de 13 anos, que ficou presa embaixo de um carro e precisou ter os cabelos cortados para ser resgatada, durante o forte temporal que atingiu Goiânia neste sábado (06), está em coma.
Ela foi levada até o Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e precisou ser intubada, segundo informações do Mais Goiás.
A adolescente deve passar por exames nos pulmões e na cabeça para que a equipe médica possa dimensionar a gravidade do quadro clínico.
Segundo uma vizinha, ela brincava na chuva com outros dois jovens quando a força da água surpreendeu o grupo e arrastou a vítima.
“De repente, uma delas começou a chorar e gritar por socorro. Quando entendemos o que estava acontecendo, todos nós corremos na tentativa de ajudar”, relatou.
Os cabelos da adolescente enroscaram embaixo do carro e ela ficou presa por mais de 20 minutos, antes que testemunhas percebessem a gravidade da situação e se juntassem para ajudar.
Vizinhos ergueram o carro enquanto uma pessoa cortava os cabelos da vítima com uma faca. Depois, precisaram realizar massagem cardíaca antes de levá-la ao hospital.
