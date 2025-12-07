Adolescente fica em coma após ficar presa em enchente e vizinhos precisarem cortar o cabelo dela para resgatá-la

Caso aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram Goiânia neste sábado (06)

Natália Sezil Natália Sezil -
Tempestade atingiu vários pontos de Goiânia.
Tempestade em Goiânia (Foto: Reprodução)

A adolescente, de 13 anos, que ficou presa embaixo de um carro e precisou ter os cabelos cortados para ser resgatada, durante o forte temporal que atingiu Goiânia neste sábado (06), está em coma.

Ela foi levada até o Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e precisou ser intubada, segundo informações do Mais Goiás.

A adolescente deve passar por exames nos pulmões e na cabeça para que a equipe médica possa dimensionar a gravidade do quadro clínico.

Leia também

Segundo uma vizinha, ela brincava na chuva com outros dois jovens quando a força da água surpreendeu o grupo e arrastou a vítima.

“De repente, uma delas começou a chorar e gritar por socorro. Quando entendemos o que estava acontecendo, todos nós corremos na tentativa de ajudar”, relatou.

Os cabelos da adolescente enroscaram embaixo do carro e ela ficou presa por mais de 20 minutos, antes que testemunhas percebessem a gravidade da situação e se juntassem para ajudar.

Vizinhos ergueram o carro enquanto uma pessoa cortava os cabelos da vítima com uma faca. Depois, precisaram realizar massagem cardíaca antes de levá-la ao hospital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias