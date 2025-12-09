A lagoa mais profunda do mundo fica no Brasil e nenhum ser humano conseguiu alcançar o fundo até hoje

Apenas silêncio e pressão guardam o fundo de um enigma natural intocado até hoje

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Rota Natureza)

No município de Jardim, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, está a Lagoa Misteriosa, uma gigantesca cavidade natural alagada cuja profundidade exata permanece até hoje um mistério. Apesar de ser considerada a caverna inundada mais profunda do Brasil, com registro de mergulho até 220 metros, ninguém jamais comprovou ter alcançado seu fundo.

Descoberta no fundo de uma dolina, uma depressão geológica típica de regiões calcárias, a lagoa impressiona pela transparência da água, com visibilidade que pode superar 40 metros.

A força desse mistério ficou evidente em 1998, quando o mergulhador Gilberto Menezes de Oliveira alcançou 220 metros de profundidade, utilizando oito misturas respiratórias diferentes e um mergulho de oito horas, até onde foi possível explorar.

Além da profundidade vertiginosa, a Lagoa Misteriosa é marcada por estrutura complexa: paredes verticais de calcário, colunas submersas de água, e um sistema natural de cavernas inundadas que confundem medidores tradicionais.

Por essa razão, a coluna d’água e o fundo permanecem incompletos, reforçando o status de enigma natural que o local carrega, um verdadeiro desafio à espeleologia e oceanografia de água doce.

Hoje, a lagoa integra, entre proteção e turismo, um cenário de beleza quase surreal. Com direito a flutuação, mergulhos com cilindro, e trilhas ao redor da dolina, o lugar atrai curiosos e aventureiros do mundo todo.

Mesmo assim, seu fundo segue inalcançável e toda a sua história submersa continua envolta em mistério. A Lagoa Misteriosa permanece literalmente um abismo azul que desafia nossos limites de exploração.

Confira mais detalhes e um tour sobre ela:

