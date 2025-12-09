Prefeitura de Anápolis abre período de matrícula para vagas em creches e escolas municipais
Estudantes que já estão matriculados e desejam permanecer na mesma unidade de ensino devem fazer a renovação diretamente no local onde estudam
Com o fim da transferência automática nesta terça-feira (09), a Prefeitura de Anápolis abre a partir desta quarta-feira (10) o período de matrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino, incluindo creches e escolas.
A matrícula para estudantes que desejam ingressar na rede poderá ser feita entre os dias 10 e 18 de dezembro, exclusivamente para alunos que ainda não estão matriculados.
O processo será realizado de forma online, por meio de link disponível no site da Prefeitura de Anápolis.
Os estudantes que já estão matriculados e desejam permanecer na mesma unidade de ensino devem fazer a renovação presencialmente, diretamente nas escolas onde estudam.
Critérios de prioridade
As vagas em creches e pré-escolas são distribuídas com base em critérios socioeconômicos e de vulnerabilidade. São considerados:
- Criança com deficiência ou doença crônica;
- Algum membro da família com deficiência ou doença crônica;
- Família monoparental, com apenas pai ou mãe responsável;
- Residência cedida, alugada ou financiada;
- Mãe adolescente, com até 17 anos e 11 meses;
- Mãe trabalhadora;
- Irmão ou irmã já matriculado na mesma unidade de ensino;
- Beneficiário ou beneficiária do CadÚnico;
- Criança que esteja em abrigo ou família acolhedora.
A lista de espera será publicada e atualizada periodicamente. A consulta poderá ser feita online, a partir do dia 12 de dezembro, pelo Portal da Educação da Prefeitura de Anápolis ou pelo aplicativo Conecta Anápolis.
Dúvidas e demais esclarecimentos podem ser obtidos presencialmente na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Av. Brasil, nº 200, Centro, ou pelos e-mails nas@edu.anapolis.go.gov.br e acompanhamentoescolar@edu.anapolis.go.gov.br.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!