Prefeitura de Anápolis abre período de matrícula para vagas em creches e escolas municipais

Estudantes que já estão matriculados e desejam permanecer na mesma unidade de ensino devem fazer a renovação diretamente no local onde estudam

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/Secom)

Com o fim da transferência automática nesta terça-feira (09), a Prefeitura de Anápolis abre a partir desta quarta-feira (10) o período de matrícula para novos estudantes da rede municipal de ensino, incluindo creches e escolas.

A matrícula para estudantes que desejam ingressar na rede poderá ser feita entre os dias 10 e 18 de dezembro, exclusivamente para alunos que ainda não estão matriculados.

O processo será realizado de forma online, por meio de link disponível no site da Prefeitura de Anápolis.

Os estudantes que já estão matriculados e desejam permanecer na mesma unidade de ensino devem fazer a renovação presencialmente, diretamente nas escolas onde estudam.

Critérios de prioridade

As vagas em creches e pré-escolas são distribuídas com base em critérios socioeconômicos e de vulnerabilidade. São considerados:

Criança com deficiência ou doença crônica;

Algum membro da família com deficiência ou doença crônica;

Família monoparental, com apenas pai ou mãe responsável;

Residência cedida, alugada ou financiada;

Mãe adolescente, com até 17 anos e 11 meses;

Mãe trabalhadora;

Irmão ou irmã já matriculado na mesma unidade de ensino;

Beneficiário ou beneficiária do CadÚnico;

Criança que esteja em abrigo ou família acolhedora.

A lista de espera será publicada e atualizada periodicamente. A consulta poderá ser feita online, a partir do dia 12 de dezembro, pelo Portal da Educação da Prefeitura de Anápolis ou pelo aplicativo Conecta Anápolis.

Dúvidas e demais esclarecimentos podem ser obtidos presencialmente na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Av. Brasil, nº 200, Centro, ou pelos e-mails nas@edu.anapolis.go.gov.br e acompanhamentoescolar@edu.anapolis.go.gov.br.

